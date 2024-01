Confira os novos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher que servem as zonas Norte e Oeste estão ofertando atendimento em novos endereços a partir desta terça-feira (2). A estrutura que atende as moradoras da zona Leste continua em funcionamento na rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, com previsão de permanecer no local até a sexta-feira (5).

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Norte está ofertando atendimento às usuárias do bairro Cidade de Deus, localizada próximo da escola municipal Antísthenes Pinto, na rua 9, na comunidade Alfredo Nascimento. O serviço itinerante deverá ficar no novo endereço até o dia 12.

Na zona Leste, a estrutura móvel voltada à saúde do público feminino fixou nova base no entorno a escola estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra (CMPM III), na rua Elisa Lispector, s/n, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã. Os atendimentos no local seguirão até o dia 19.

Saúde feminina

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher atuam nas zonas Norte, Leste e Oeste, ofertando consultas, exames e outros serviços de saúde em áreas de maior demanda de assistência básica. O serviço da Semsa tem como objetivo reforçar a prevenção e promoção da saúde das usuárias da rede pública.

Entre os serviços disponíveis nas unidades estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, ultrassonografia, coleta e exame preventivo, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

As três estruturas móveis oferecem atendimento exclusivo para a população feminina, em suas respectivas áreas de atuação, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. O agendamento é feito na própria unidade, mediante apresentação do documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Unidade Móvel de Saúde da Mulher atende em novo ponto em Manaus; confira

Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Oeste atende em novo local

Unidade Móvel da prefeitura atenderá moradores da zona norte em novo endereço