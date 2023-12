Unidade Móvel de Saúde da Mulher atende em novo ponto em Manaus; confira

Estruturas ofertam consultas e exames diversos, com ênfase na atenção ao pré-natal e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a Zona Norte de Manaus passará a funcionar em novo local a partir da segunda-feira (18). A estrutura terá como nova base a praça Irmã Helena, situada na avenida Cristã, no bairro Colônia Terra Nova, com previsão de permanecer no local até o dia 29/12.

A unidade móvel que atende as usuárias da zona Leste segue com os atendimentos no bairro Gilberto Mestrinho, situada no estacionamento da Escola do Futuro da Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia (Adcam), na rua Leonora Armstrong, 321. O serviço tem previsão de permanência na localidade até o dia 22/12.

Na zona Oeste, a estrutura móvel continua ofertando serviços da atenção básica à saúde no terminal de ônibus do conjunto Augusto Montenegro, na avenida Marginal I, no bairro Lírio do Vale, onde deve permanecer também até o dia 22/12.

Estratégia

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa ofertam consultas e exames diversos, com ênfase na atenção ao pré-natal e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero. O catálogo de serviços inclui mamografias, coleta de exame preventivo, atualização vacinal, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, dispensação de medicamentos, entre outros.

O serviço itinerante é voltado exclusivamente ao público feminino e funciona de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h, com agendamento na própria unidade.

Em funcionamento desde o final de julho, as três estruturas constituem estratégia da Semsa Manaus para reforço da cobertura da Atenção Primária à Saúde em suas respectivas áreas de atuação, nas zonas Leste, Norte e Oeste, com foco nas localidades com maior demanda e vazios assistenciais.

Leia mais

Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Oeste atende em novo local