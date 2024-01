Com projetos de qualidade a obras de impacto, Manaus melhora desempenho urbanístico em 2023

Manaus (AM) – Com um grande investimento na criação de novas áreas públicas na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio dos projetos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), soma mais de 162 mil metros quadrados de área com espaços acessíveis à população, visitante e turistas, que garantem o desempenho urbanístico da cidade em 2023.

Na gestão do prefeito David Almeida, Manaus está dobrando o número de grandes espaços públicos de referência na cidade, passando a contar com o complexo de São Vicente (mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello, largo de São Vicente e píer turístico), no Centro, e com o parque Amazonino Mendes, além da obra mais recente, o parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, na zona Leste, cuja ordem de serviço foi assinada em 2023.

“Estamos na fase final das obras do ‘Nosso Centro’ para a entrega, no primeiro semestre, do mirante Lúcia Almeida, largo de São Vicente e casarão Thiago de Mello, e no segundo semestre, o píer turístico. São obras impactantes no Centro, no processo de reabilitação do espaço. São intervenções que já tem mais de 11 meses, obras bem-feitas e que vão mudar a realidade do Centro de Manaus. E outros projetos estão vindo”, comentou Valente.

Fazendo uma retrospectiva, a capital ganhou a Casa de Praia Zezinho Corrêa, um dos novos espaços projetados e seguindo tendência no Brasil e internacionalmente, inaugurado em maio do ano passado. Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, o local possui uma área construída de 1.650 metros quadrados.

Aberto ao público gratuitamente, o espaço é sucesso de shows e apresentações às margens do rio. A casa é lugar de encontro e entretenimento com uma das melhores vistas para a natureza e pôr do sol, cercada por um calçadão de pedras portuguesas com desenhos e mosaicos.

“A Casa de Praia é um sucesso na Ponta Negra, assim como também é um sucesso a primeira etapa do parque Amazonino Mendes. Para nós, que trabalhamos no projeto, que segue em obras na segunda etapa, é uma felicidade poder oferecer à população das zonas Norte e Leste o primeiro parque linear urbano, onde crianças, jovens, idosos e até animais de estimação convivem num espaço apropriado. E antes, naquela mesma margem de igarapé, só se via uma área degradada, sem uso e servindo de lixeira”, explicou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

A etapa inaugurada do parque Amazonino Mendes tem cerca de um quilômetro de extensão, composta por quiosques gourmet, playground, quadras esportivas, estacionamento, academia ao ar livre, espaço multiuso e playpet.

O novo complexo segue com as outras duas etapas em construção, uma de um conjunto habitacional para 180 unidades e um Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs); e outra com estrutura urbana cênica amazônica, interativa e lúdica, com brinquedos em grande escala, incluindo áreas molhadas.

Dezoito anos depois de o arquiteto premiado Oscar Niemeyer ter colocado no papel, em curva para o concreto, a estilização do que enxergava na Amazônia, do encontro dos rios, a prefeitura licitou em 2023 e está iniciando as obras para a construção do parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, na avenida Desembargador Anísio Jobim, n.º 20, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

O local é um dos melhores lugares da cidade para se avistar o fenômeno do encontro dos rios Negro e Solimões. O parque tem a função de se estabelecer como uma nova referência em opção de lazer, turismo local, nacional e internacional, aproveitando todo o potencial paisagístico natural oferecido pela área, que vai ganhar estrutura, mobiliários urbanos e estacionamentos durante a obra, conciliando urbanização e o meio ambiente na Amazônia.

A ideia do prefeito David Almeida é dar para Manaus projetos e obras que são lugares onde as pessoas se sentem em casa.

