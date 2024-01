Vídeo mostra grupo de jovens passando mal fora de carro de luxo

Vítimas morreram intoxicadas por monóxido de carbono que vazou do escapamento de veículo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um grupo de jovens, que morreu dentro de um carro de luxo, passou mal fora do veículo, em Balneário Camboriú (SC), momentos antes da tragédia.

As quatro vítimas estacionaram perto da rodoviária da cidade. Nas imagens, um dos jovens é visto descendo do carro e aparenta estar passando mal, levantando os braços e encostando em um dos pilares.

Os quatro amigos, naturais de Minas Gerais, morreram dentro da BMW. Segundo as investigações, o grupo foi intoxicado por monóxido de carbono que vazou do escapamento do carro. A peça foi customizada e a situação trágica levantou o alerta sobre alterações mecânicas nos veículos.

Grupo descansou no carro com ar-condicionado ligado

Um relato feito à Polícia Militar por uma testemunha tem ajudado nas investigações. Uma mulher de 19 anos, que viajava de Brasília para encontrar o namorado — um dos ocupantes do carro — em Camboriú, disse que os quatro jovens contaram que sentiram tontura e enjoo. Eles achavam que era por terem comido um cachorro-quente na praia. O grupo resolveu, então, descansar no carro com ar condicionado ligado.

A mesma testemunha afirmou ter ficado fora do carro, e que ia até o veículo de tempos em tempos para saber dos amigos. Por volta das 7h, constatou que nem o namorado, nem as demais vítimas estavam respirando. Ela pediu então ajuda ao SAMU.

Depois de averiguação da Polícia Civil e da perícia, foi levantada a hipótese de ter ocorrido um vazamento de monóxido de carbono para o interior do automóvel, já que o motor permaneceu ligado. A perícia constatou que há uma perfuração nos dutos entre o painel e o escapamento, o que poderia ter causado a intoxicação do grupo.

A polícia não encontrou bebidas alcoólicas ou drogas no interior do BMW.

*Com informações do SBT News

