Jovens são executados por pistoleiros no Viver Melhor em Manaus

Suspeitos estavam em um carro de cor preta, eles dispararam vários tiros contra os dois jovens e fugiram do local.

Manaus (AM) – Magno Franco Santos, de 22 anos, e Anderson Botelho de Paiva, de 19 anos, foram assassinados a tiros, na noite de quinta-feira (30), no bairro Viver Melhor 3, localizado na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, os suspeitos estavam em um carro de cor preta e chegaram no local abordando as vítimas. Eles dispararam vários tiros contra os dois jovens e fugiram do local.

Ainda não há informações de qual teria sido a motivação da execução. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e Força-Tática foram acionados para atender a ocorrência.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

