Creche Magnólia Figueiredo é inaugurada no Tarumã, em Manaus

Manaus (AM)- Foi entregue nesta terça-feira (22), a creche municipal Magnólia Pessôa Figueiredo, situada no bairro Tarumã, zona Oeste. Na ocasião, também houve uma homenagem à educadora, que é patrona da unidade de ensino.

A creche atende 197 crianças e dispõe de nove salas de referência, para os maternais 1 e 2 (regime integral), e maternal 3, nos horários matutino e vespertino.

A unidade é dividida em bloco de administração, a entrada principal da unidade; bloco de serviços, com entrada independente e localizado junto ao estacionamento; dois blocos pedagógicos; bloco multiuso; pátio coberto e playground.

“É uma grande alegria estarmos aqui para fazermos a abertura formal da creche Magnólia Figueiredo, juntamente com a família da dona Magnólia, os seus filhos, entre eles a desembargadora Graça Figueiredo. Nós estamos muito felizes com nossa equipe, em poder oferecer a essa comunidade do Parque São Pedro, esse belíssimo prédio, que não é somente uma estrutura física, mas tem muito amor e carinho a todas as crianças dessa comunidade”, destacou o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino.

Para a desembargadora Graça Figueiredo, filha da homenageada, a solenidade foi bastante emocionante.

“A emoção é imensa, porque o trabalho que está sendo realizado pelo secretário Pauderney Avelino é muito importante, porque está cuidando do nosso futuro. Aqui as crianças estão tendo carinho, educação e segurança, por isso quero agradecer a essa inauguração e homenagem a minha mãe, dona Magnólia Figueiredo, que também foi uma educadora e amava demais o próximo, às crianças, e todos os envolvidos na educação”, disse Graça bastante emocionada.

A creche foi construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). A obra apresenta metodologia convencional, ao atender três premissas básicas do processo de implantação e expansão do programa Proinfância: custo da construção, tempo de execução e qualidade da construção.

“O nosso trabalho é baseado no currículo da fase creche, que é um mecanismo vivo, onde as crianças participam de todas as atividades, tendo as vivências e experiências voltadas a atividades ao ar livre, que promovem o seu desenvolvimento psicomotor”, explicou a gestora da creche, Rita de Cássia Lopes.

Homenageada

Magnólia Pessôa Figueiredo, natural de Manaus, nasceu no dia 10 de dezembro de 1932 e morreu em 4 de abril de 2018, filha de Tereza Rodrigues Pessôa e de Sérgio Rodrigues Pessôa, ex-prefeito de Manaus. Foi casada com José Luiz Figueiredo com quem construiu a família de quatro filhos: Sérgio Alfredo, Maria das Graças, Maria de Fátima e Maria Teresa, além de 11 netos e dez bisnetos.

Entre as diversas contribuições para o Amazonas, destacam-se: presidência da Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), nas décadas de 1960 e 1970; trabalhou na representação do governo do Estado no Rio de Janeiro, de 1973 a 1975; integrou o Núcleo de Redatores Oficiais do Governo, de 1976 a 1979; foi chefe de cerimonial do governo José Lindoso, de 1979 a 1982.

Quando presidente do CNME implantou vários programas para utilização de produtos regionais na merenda escolar e chefiou missões do governo brasileiro nos Estados Unidos, junto a programas e órgãos internacionais, como Aliança para o Progresso e Alimentos Para Paz. Por seu relevante trabalho e dedicação recebeu o título de cidadã do estado norte-americano do Tennessee.

