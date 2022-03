Secretaria de Cultura abre inscrições para curso de Libras no AM

As aulas são gratuitas e, ao todo, 40 vagas para o curso com carga horária de 80 horas serão disponibilizadas

Manaus (AM)- A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa abre, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico.

As aulas são gratuitas e, ao todo, 40 vagas para o curso com carga horária de 80 horas serão disponibilizadas. O link das inscrições poderá ser conferido no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br) ou na página no Instagram @culturadoam, a partir das 10h.

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, informa que o curso é oferecido pela Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da pasta desde 2012 e já formou mais de 350 pessoas.

“É nosso papel e uma determinação do governador Wilson Lima promover a inclusão. Fazemos isso nos nossos espetáculos, nas nossas atividades, destaca o titular da pasta. “É uma atividade gratuita, com 40 vagas disponíveis, voltada para o público em geral e qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, pode participar”.

Aulas

As aulas terão início no dia 29 de março e serão ministradas de terça a quinta-feira, das 14h às 16h, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro). A proposta do curso básico é trabalhar uma linguagem para simples comunicação, como cumprimentos, advérbio de tempo, calendário, transporte, animais e família.

Criada em maio de 2012, a Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência oferece atendimento a pessoas com deficiência (PcDs) que procuram os espaços e espetáculos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A equipe faz a recepção e presta serviço de interpretação de Libras e audiodescrição nos equipamentos culturais administrados pelo Governo do Amazonas.

Um exemplo recente foi o Carnaval que, neste ano, pela primeira vez, teve transmissão com audiodescrição. Para ninguém perder a apresentação das escolas de samba de Manaus, realizado em formato de live, a Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência realizou a transmissão com audiodescrição e tradução para Libras.

