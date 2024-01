Cai o número de acidentes de trânsito em 64,3% no início deste ano em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, em uma ação coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), registrou uma significativa redução no número de acidentes de trânsito na capital amazonense. Comparando os primeiros dias deste ano com o mesmo período de 2023, houve uma expressiva diminuição de 64,3% dos incidentes registrados nas vias da cidade.

Esta conquista é atribuída às estratégias de prevenção adotadas pelo IMMU, que incluem um rigoroso monitoramento e fiscalização do trânsito. Dados comparativos indicam que, enquanto no início de 2023 foram registrados 28 acidentes envolvendo vítimas fatais, o início deste ano teve uma redução para 10 acidentes, demonstrando a eficácia das medidas implementadas e que salvam vidas.

“Nossos esforços para melhorar a segurança viária em Manaus estão gerando resultados positivos. Através de uma abordagem integrada, que inclui tecnologia avançada de monitoramento e uma presença mais ativa de fiscalização nas ruas, estamos conseguindo proteger melhor nossos cidadãos. Este é apenas o começo, e continuaremos trabalhando para tornar as vias de Manaus ainda mais seguras”, declarou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Anos anteriores

Em relação aos anos de 2023 e 2022, houve uma redução significativa nos acidentes de trânsito com vítimas fatais em 2023, comparativamente a 2022. Os dados indicam que houve uma diminuição de 6,72% nesses acidentes, com 236 casos reportados em 2023 contra 253 no ano anterior, representando uma diferença de 17 acidentes fatais a menos.

Além disso, o número de fatalidades no trânsito também apresentou uma queda em 2023. Houve uma diminuição de 3,08% no total de mortes decorrentes de acidentes de trânsito, com 260 ocorrências registradas em 2023. Esta estatística mostra uma melhoria significativa em comparação com o ano de 2022, que teve 268 vítimas fatais. Este resultado indica que oito vidas foram preservadas em 2023 devido às melhorias na segurança viária implementadas pela cidade.

“Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo prefeito David Almeida, nossa principal meta tem sido a redução significativa de mortes no trânsito. O prefeito tem sido enfático na importância de salvar vidas, incentivando a adoção de políticas de segurança viária mais rigorosas e eficazes. Essas ações visam criar um ambiente de trânsito mais seguro para todos os cidadãos de Manaus, refletindo o compromisso do prefeito com a segurança dos motoristas e pedestres”, finalizou Paulo Henrique.

*Com informações da assessoria

