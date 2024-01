Caminhões são autuados por infração de trânsito durante fiscalização da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Cerca de 20 caminhões, que estavam desrespeitando a regulamentação, foram autuados pela Prefeitura de Manaus, em uma ação coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação aconteceu nesta quarta-feira (3), na avenida Ephigênio Salles, Zona Centro-Sul, durante a segunda operação de fiscalização intensiva de veículos pesados neste ano.

O foco da operação foi coibir a circulação irregular de veículos de grande porte, mais especificamente caminhões, que estavam transitando pela faixa da esquerda, contrariando as normas de trânsito locais, que determinam a circulação desses veículos pela direita.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, enfatizou a importância de ações como essa para a segurança no trânsito e ordenamento urbano.

“É fundamental que haja respeito às normas de trânsito, para garantir a segurança de todos os usuários da via. Ações como esta são uma lembrança de que a fiscalização está ativa e que as leis devem ser respeitadas, para que exista ordenamento na circulação dos veículos na via”, disse Ventilari.

De acordo com o departamento de operações do IMMU, esta já é a segunda operação realizada sobre veículos pesados circulando em corredores viários com restrições. No total, 28 veículos já foram autuados por desobedecerem a horários, peso, dimensões e faixa de circulação nas vias da cidade.

A Prefeitura de Manaus tem investido em medidas para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito, e operações como esta fazem parte de um conjunto de estratégias para atingir esses objetivos. O IMMU reforça que continuará com as fiscalizações para garantir o cumprimento das normas e leis de trânsito, contribuindo assim para um trânsito mais seguro e organizado na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

