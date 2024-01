Carga com pescado ilegal avaliada em R$ 18 mil é apreendida em feira de Manaus

Manaus (AM) – Cerca de 600 quilos de pescado ilegal avaliados em R$ 18 mil foram apreendidos, nesta sexta-feira (12), pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na feira da Panair, no Centro, Zona Sul de Manaus.

Os policiais militares do BPAmb realizavam patrulhamento na feira da Panair, quando encontraram a carga com o pescado protegido pelo defeso, entre eles pirarucu, aruanã e surubim.

O proprietário do pescado não foi localizado e identificado. A carga apreendida foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime ambiental

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) orienta a população que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que encontram-se em período de defeso sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

*Com informações da assessoria

