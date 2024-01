Mutirão de cirurgias de catarata inicia em Manaus

Manaus (AM) – Com objetivo de dar vazão na fila do Sistema Nacional de Regularização (Sisreg) para cirurgias de catarata, o deputado Estadual Delegado Péricles (PL) destinou verba, no valor de R$ 500 mil, para realização de um mutirão de cirurgias oftalmológicas em Manaus. A ação iniciou neste sábado (13), na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM) e tem como intuito devolver a dignidade para cerca de 400 pacientes que irão realizar o procedimento na capital.

O mutirão, que está sendo realizado em parceria com Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), irá ocorrer em quatro fins de semana, com previsão de atendimento de 50 pessoas por dia. Conforme a Central de Regulação da SES-AM, hoje no Amazonas cerca de quatro mil pessoas estão na fila do Sisreg para realizar a cirurgia de catarata.

O deputado Delegado Péricles, que acompanhou o primeiro dia do mutirão, falou, além da satisfação em poder mudar a vida de pessoas, da importância desse tipo de ação que traz de fato benefícios e, principalmente, saúde para a população.

“Hoje é um dia muito feliz para todos nós, porque estamos mudando a vida de pessoas, especialmente de idosos, que estavam esperando muito tempo para fazer a cirurgia de catarata. Aqui destaco o trabalho do secretário adjunto da SES, Leandro [Pimentel], que junto com a minha equipe, ajudou a executar a emenda parlamentar que eu destinei. Aqui quero agradecer também ao governador Wilson Lima pela parceria na realização desse mutirão”, destacou o parlamentar, agradecendo ainda o trabalho desempenhado pela coordenadora estadual de Regulação da SES-AM, Nayara Maksoud.

Péricles lembrou que desde o seu primeiro mandato, destinou mais de R$ 3,2 milhões em emendas parlamentares para a realização de mutirões oftalmológicos em municípios do interior do Estado e em Manaus, que beneficiaram mais de 1.200 pessoas que estavam sem esperança de um dia realizar as cirurgias. O parlamentar destacou, ainda, que outros mutirões oftalmológicos serão realizados ainda este ano em municípios do interior do Estado.

“Neste primeiro momento, aqui em Manaus, nós iremos atingir cerca de 400 pessoas. Ainda este ano teremos mais mutirões com cirurgias de catarata e carne crescida no interior, como já vínhamos realizando, para beneficiar ainda mais pessoas”, concluiu.

Reconhecimento

Um dos 400 beneficiados com a cirurgia de catarata, o senhor Raimundo Martins Caldas Gonçalves, 70, agradeceu a sensibilidade do deputado Delegado Péricles em promover a ação. “É muito importante para mim estar realizando essa cirurgia hoje. Estou muito alegre, porque estava esperando na fila há muito tempo. Deputado Péricles, estou muito feliz por essa ação que está ajudando todos nós que estamos aqui. Obrigado”, disse

Já Helen Brito, que estava acompanhando sua mãe que foi uma das pacientes, relatou que a genitora aguardava para fazer a cirurgia de catarata há cerca de cinco anos. Ela também agradeceu a iniciativa do parlamentar. “Esse mutirão é uma benção de Deus, porque a minha mãe está aguardando há mais de quatro anos para fazer essa cirurgia. Ela acabou ficando sem enxergar do lado direito e a autorização para o procedimento não saia do Sisreg, e hoje várias pessoas também vão fazer essa cirurgia. Então eu quero agradecer ao deputado Delegado Péricles, porque é de políticos assim que precisamos”, declarou Helen.

