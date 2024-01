Prefeitura aplica antecipação em calendário do ano letivo de escolas da Zona Rural devido às cheias

Manaus (AM) – A abertura do ano letivo 2024 das unidades de ensino localizadas no Rio Negro, Zona Rural da capital, foi realizada nesta quinta-feira (11). A Prefeitura de Manaus decidiu por antecipar o início do calendário para janeiro, devido à cheia e à vazante dos rios, além das especificidades climáticas da região amazônica. Com o tema “Educação transforma e muda vidas”, a cerimônia aconteceu na escola municipal Paulo César Nonato, que fica na comunidade Nova Esperança, no ramal do Tiú.

Prefeito em exercício e secretário municipal chefe da Casa Civil, Marcos Rotta destacou a alegria de realizar a abertura do ano letivo na unidade de ensino que foi totalmente reformada e reinaugurada em 2023. Ele frisou que esse tipo de investimento é fundamental para o sucesso escolar das crianças e adolescentes da cidade de Manaus e só reforça o compromisso da gestão do prefeito David Almeida em levar os melhores serviços públicos para a população.

“Estou muito alegre por estar realizando a abertura do ano letivo nesta escola, que já aguardava há 23 anos a construção e tivemos o prazer de inaugurá-la em 2023. Hoje, estamos num ambiente mais decente, honrado, bonito, alegre, com uma melhor infraestrutura, graças à visão do nosso competentíssimo prefeito David Almeida e da secretária de Educação, Dulce, uma mulher vocacionada para a educação, que juntos estão avançando na área da educação, sendo 334 escolas reformadas, ampliadas ou construídas”, enfatizou Rotta.

Antecipação

O respectivo calendário letivo é amparado pela, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e visa garantir os 200 dias letivos e 800 horas previstos pela legislação, para não causar prejuízos aos alunos, no processo de ensino e aprendizagem.

“Manaus é uma cidade atípica, por isso a necessidade de termos um calendário diferenciado para a zona ribeirinha, devido as descidas e subidas dos rios, mas não há sequer nenhum prejuízo aos alunos, mantendo os 200 dias em que serão ministradas as aulas, sempre dando condições aos professores, munindo de materiais didáticos de primeira, para que possam desempenhar essa nobre função de educar nossas crianças”, explicou o prefeito em exercício.

Na localidade, a Prefeitura de Manaus atende cerca de 2 mil estudantes, matriculados em uma das 29 unidades de ensino da zona ribeirinha. Por ter um calendário diferente da zona urbana, o ano letivo encerra no mês de outubro. Para o subsecretário de Gestão Educacional da Semed, Júnior Mar, o cuidado com as escolas ribeirinhas e o avanço no âmbito educacional.

“Estamos abrindo as atividades com as escolas do rio Negro, por termos um calendário diferenciado para esta região. Sabemos que o ano de 2023 foi desafiador devido a maior seca da história. Agora, retornamos com toda força para fazer mais um ano letivo transformador. Hoje, olhamos para a zona rural e percebemos a democratização do ensino”, disse o subsecretário Júnior Mar.

Para dar boas-vindas aos convidados, os alunos da unidade apresentaram o “Baião da Educação”, uma canção para iniciar o ano letivo e agradecer a equipe escolar e da Semed.

“Eu não via a hora das aulas começarem. Eu fico sozinho em casa e aqui eu tenho os meus amigos e professores, com quem eu posso conversar e preencher o meu tempo, principalmente estudando, já que eu gosto muito de ler”, explicou Carlos Emanoel Barbosa, 13 anos, que está cursando o 8º ano do ensino fundamental.

A professora, Elizamar Gaspar, falou do retorno das aulas e da expectativa dos estudantes para esse momento.

“Eles sempre voltam empolgados, já que ficam um longo período sem aula e, aqui na nossa escola, os alunos são excelentes, o número de falta é a mínima possível e quando isso acontece uma equipe vai à casa dele para saber o motivo. Todos nós estamos com o ânimo renovado e com muita vontade de dar o nosso melhor”, destacou a professora.

