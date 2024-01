Em Manaus, ‘Pequeno gênio’ viraliza nas redes sociais ao apresentar a Ponta Negra em inglês

Luan Gabriel, 11, é sensação nacional ao participar do programa do Luciano Huck e ser aprovado no vestibular da UEA

Manaus (AM) – O prodígio de 11 anos, Luan Gabriel, se tornou uma sensação nas redes sociais ao exibir seu conhecimento sobre a língua inglesa. Em vídeo, o jovem apresentou as decorações de Natal do complexo turístico da Ponta Negra, em Manaus, convidando seus seguidores a conhecerem o Amazonas.

A sua notoriedade cresceu ainda mais ao participar do quadro “Pequenos Gênios” no programa Domingão do Huck, onde demonstrou habilidades matemáticas e conhecimentos abrangentes em diversas áreas.

Recentemente, a Justiça do Amazonas proferiu uma decisão determinando que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) reserve uma vaga para Luan Aguiar Gama no curso de Licenciatura em Matemática, considerando sua aprovação no vestibular.

A determinação, assinada pelo juiz Marcelo Vieira durante o plantão judicial, não apenas assegura a vaga, mas também exige que o Estado realize um exame de avanço escolar para Luan no prazo de 45 dias.

Luan revelou que iniciou seu aprendizado em inglês aos três anos, logo após aprender a ler e escrever em português. Seus estudos começaram com vídeos online, nos quais passava horas absorvendo o idioma, focando inicialmente nos números de 1 a 100 em inglês. Além disso, o jovem utilizou um aplicativo gratuito para aprimorar suas habilidades na língua estrangeira.

Aos 10 anos, Luan decidiu testar seus conhecimentos prestando o vestibular pela primeira vez. Surpreendentemente, ele obteve 41,6 pontos na primeira fase e 50,72 na segunda, alcançando a 13ª posição na classificação final dos aprovados, com uma nota total de 46,19. Seu feito impressionante agora o coloca no curso de Matemática na UEA, uma conquista que promete inspirar outros jovens talentosos em busca de seus objetivos acadêmicos.

Confira o vídeo:

*Com informações do O Globo

Leia mais:

Justiça do Amazonas garante vaga de ‘pequeno gênio’ que passou na UEA

‘Pequeno Gênio’ de 10 anos é aprovado para Matemática no Vestibular da UEA

Estudante da rede pública estadual representa o Amazonas no quadro Pequenos Gênios da rede Globo