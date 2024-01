Unidades móveis de Manaus levam serviços de saúde a moradoras do Lago Azul e São José

Manaus (AM) – Moradoras dos bairros Lago Azul e São José Operário, situados nas zonas Norte e Leste da capital, respectivamente, terão acesso aos serviços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, a partir desta segunda-feira (15).

As estruturas, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertam atendimento exclusivo para o público feminino, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h, com agendamento na própria unidade.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a zona Norte passará a funcionar na avenida da Conquista, s/n, no conjunto Viver Melhor, 1ª etapa, próximo da feira do residencial, no bairro Lago Azul. O serviço tem previsão de permanência no local até o dia 26.

Na Zona Leste, a unidade móvel voltada à população feminina vai receber as moradoras do bairro São José e entorno em sua nova localização, na rua Rio Miriti (antiga rua 9), nº 40. A estrutura fica no novo endereço também até o dia 26.

A estrutura móvel voltada às usuárias da zona Oeste está atualmente situada no bairro Tarumã e permanecerá em funcionamento no local até a sexta-feira (19). A unidade está baseada na rua Elisa Lispector, s/n, na comunidade Parque São Pedro, ao lado da escola estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra (CMPM III).

Nas unidades móveis, as usuárias têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, coleta de exame preventivo, exames de mamografia e ultrassom, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação e dispensação de medicamentos.

Atualmente, o serviço da Semsa Manaus atende a população feminina das zonas Norte, Leste e Oeste da capital, com o objetivo de ampliar a cobertura da atenção primária à saúde nas regiões mais carentes de assistência. O atendimento nas unidades tem ênfase no pré-natal e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

Atendimentos

As três Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa somaram mais de 51 mil procedimentos realizados em 2023, desde o início dos atendimentos do serviço, no dia 25/7, na zona Norte, e dia 26/7, nas zonas Leste e Oeste, até o final do mês de dezembro. Nas farmácias das estruturas, foram dispensados medicamentos de mais de 2,5 mil receitas médicas de usuárias.

Dentre 51.184 procedimentos realizados no ano passado, estão 4.567 mamografias, 4.712 coletas do preventivo e 17.477 exames de ultrassom, dos quais 2.964 para avaliação da mama. Foram ainda realizadas 17.734 consultas, das quais 11.034 com médicos e 6.700 com profissionais de enfermagem.

