Adolescente agredida e trabalhador baleado após confusão em rua de Manaus; VÍDEO

Um homem, ainda não identificado, foi preso durante a noite de domingo (14) após fazer um bloqueio para impedir que moradores trafegassem pela rua 110, no Conjunto Cidadão VI, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a festa iniciou no dia anterior e os organizadores desta festa fecharam a rua. Ao serem impedidos de transitarem no local, alguns moradores furaram o bloqueio e conseguiram ter acesso à rua, o que irritou as pessoas que estavam na comemoração.

Com a confusão armada, uma adolescente de 17 anos e a mãe foram agredidas, um homem sofreu um ataque com uma garrafa quebrada, e um trabalhador que estava passando pelo local foi baleado. As vítimas foram encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência, e assim que o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes de segurança. O homem foi preso, mas por conta de alguns ferimentos, foi levado ao SPA Galiléia, sendo posteriormente apresentado no 6 º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP).

Reprodução/Redes Sociais

