Após registro de três BOs, homem é preso ao esfaquear ex em Manaus

Suspeito não aceitava o término do relacionamento com a vítima

Um homem de 48 anos foi preso nesta terça-feira (16) por lesão corporal dolosa, injúria e ameaça, no âmbito da violência doméstica, praticados contra a ex-companheira, de 45 anos. A prisão ocorreu no conjunto Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Patrícia Leão, o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, e após o término, passou a rondar a casa da vítima e a persegui-la frequentemente, motivo pelo qual ela recorreu a uma medida protetiva, porém, no dia do ocorrido a ordem judicial não estava mais em vigor.

“Na ocasião do crime, a vítima estava em casa quando o infrator invadiu o local, pegou uma faca e desferiu um golpe no braço dela, e fugiu. A mulher foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico”, informou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, em seguida, ela buscou a delegacia e denunciou o agressor, sendo assim, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. O homem já possuía três Boletins de Ocorrência (BOs) por crimes dessa natureza.

Durante diligências na manhã desta terça-feira, o suspeito foi localizado e preso no conjunto Santa Inês, bairro Jorge Teixeira. Ele responderá por lesão corporal dolosa, injúria e ameaça no âmbito da violência doméstica, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é preso por não aceitar fim de casamento e agredir ex em Manaus

Preso pai suspeito de agredir bebê de sete meses com mordidas no rosto

Neto é preso por agredir e invadir casa da avó de 74 anos em Manaus