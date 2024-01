Empresa reúne autoridades de Manaus para apresentar projeto de educação em robótica

Manaus (AM) — Uma das líderes globais na fabricação e comercialização de embalagens de alumínio para bebidas, Ardagh Metal Packaging (AMP), vai realizar no dia 1° de fevereiro, em sua fábrica de Manaus, o evento “Ardagh para a Educação: Desenvolvendo Profissionais do Amanhã para as Fábricas do Futuro”, que contará com a participação dos principais executivos da Ardagh no Brasil, representantes do SESI, lideranças comunitárias e autoridades locais. A secretária municipal de educação, Dulce Pereira De Almeida, será uma das participantes.

Neste evento, que busca o engajamento com a comunidade, a diretora de Sustentabilidade da Ardagh Metal Packaging, Elisangela Matos, junto com especialistas do SESI, apresentará o programa pioneiro “Ardagh para a Educação”, voltado para o ensino e o aprendizado de robótica e STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) nas escolas públicas do ensino fundamental de Manaus, com o objetivo de capacitar crianças e jovens que vão trabalhar nas indústrias do futuro.

“A iniciativa faz parte da nossa estratégia global de sustentabilidade social e com ela estamos retribuindo valor às comunidades que nos acolhem, como a de Manaus, na forma de um projeto educacional de longo prazo, de grande porte e altamente estratégico para o desenvolvimento e a formação dos futuros profissionais do país e da Indústria 4.0”, explica Elisangela Matos.

A Ardagh já realiza o programa em outros países onde atua, como Alemanha e Estados Unidos. O lançamento no Brasil ocorreu em agosto, tendo o SESI como parceiro técnico para suporte pedagógico. Na primeira fase do projeto, educadores do SESI estão mapeando as condições atuais das escolas públicas de Manaus, em interlocução com as autoridades locais.

Com base neste levantamento, serão definidos os professores e escolas que farão parte da iniciativa. Ao longo dos 10 anos de projeto, que se estende a outros dois locais onde possui fábricas, Jacareí (SP) e Manaus (AM), a Ardagh vai investir 25 milhões de reais, beneficiando quase 200 mil alunos da rede pública de ensino em escolas.

Como parte do evento, os convidados terão ainda a oportunidade de participar de uma visita guiada à fábrica de latas de alumínio para bebidas de Manaus — uma das mais modernas e inovadoras do mundo.

Ardagh Metal Packaging (AMP)

A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma empresa Ardagh Group, é uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com três unidades de produção no Brasil – fábricas de latas em Jacareí (SP) e Alagoinhas (BA) e uma fábrica de tampas em Manaus.

O escritório central está localizado em São Paulo. Globalmente, a AMP opera 24 instalações de produção nas Américas e Europa, empregando 5.800 funcionários e com receita de US$ 4 bilhões em 2021. A AMP é controlada pela Ardagh Group, que possui 75% dessa empresa e é listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o código AMBP.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Na região Norte, 24% dos moradores não se planejaram para pagar o IPVA 2024, diz Serasa

IEL Amazonas abre 56 vagas para estágio com salários de até R$ 1,4 mil

Shopping de Manaus promove campanha solidária para arrecadação de material escolar