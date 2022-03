Aleam aprova Projeto que garante assistência psicológica às mulheres mastectomizadas

De acordo com o PL, a assistência psicológica será realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente

Manaus (AM) – A assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no Estado do Amazonas foi aprovada na manhã destra quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O Projeto de Lei nº 462/2021, de autoria do deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), visa a prevenção e a redução de sequelas decorrentes do processo cirúrgico.

De acordo com o PL, a assistência psicológica será realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente, cabendo aos profissionais de saúde definir a técnica de intervenção a ser aplicada, bem como o número de sessões a serem ministradas.

O deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), autor da propositura, afirma que tão importante quanto a cirurgia, a intervenção psicológica na pós-mastectomia é essencial para a prevenção e redução de sequelas que podem ser decorrentes do processo cirúrgico, devendo ser ministrada o mais precocemente possível.

“Entre as complicações mais comuns enfrentadas pelas pacientes após a mastectomia está o desenvolvimento de profunda tristeza; o isolamento social; a ausência de autoestima e a sensação de deformação física pela perda de uma parte de seu corpo. Tais consequências, se tratadas adequadamente, podem evitar que o problema, uma vez instalado, evolua para um quadro mais grave”, justifica Bessa.

O Projeto garante, também, que o Poder Público celebre parcerias ou convênios com os municípios, com o objetivo de ampliar a rede de atendimento psicológico para as mulheres mastectomizadas no interior do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lei propõe campanhas de combate ao racismo em escolas no AM

CPI mostra que milhares famílias são afetadas com a falta de energia elétrica, na zona rural de Tefé

Roberto Cidade quer criar o ‘Março Azul Marinho’: para conscientização ao câncer colorretal