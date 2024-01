Moda: Jovem Amazonense é considerado o Caçador de Talentos da Amazônia

Manaus (AM) – Na exuberante Amazônia, Lucas Melkids, 27 anos, um talentoso artista e empreendedor, está ganhando destaque nacional ao descobrir e desenvolver talentos na região norte do Brasil. Como fundador do renomado instituto Amazônic Trend, ele não só promove a diversidade cultural da Amazônia, mas também é um parceiro local no intercâmbio promovido pelo Instituto C&A.

A paixão do amazonense Lucas Melkids pela riqueza cultural de sua terra o inspirou a fundar o Amazônic Trend, um dos maiores institutos dedicados à descoberta e desenvolvimento de talentos na região norte do Brasil. O foco do instituto vai além dos talentos artísticos, abrangendo diversas áreas, desde moda, cinema, teatro, dança e até as artes tradicionais indígenas, proporcionando oportunidades para jovens de comunidades remotas.

A parceria estratégica com o Instituto C&A é um marco significativo para Melkids e sua equipe. O intercâmbio traz profissionais de moda da C&A e outros parceiros, entre eles modelos e consultoras, para identificar talentos na região norte do Brasil. O Instituto é parceiro no mapeamento desses talentos, além disso, com apoio do Instituto C&A, irá oferecer bolsas gratuitas para os 30 modelos indígenas selecionados no projeto.

O projeto vai além do âmbito artístico, buscando integrar os talentos indígenas em iniciativas que contribuam para o desenvolvimento profissional. Melkids acredita que o empoderamento através do reconhecimento e desenvolvimento de habilidades é fundamental para construir um futuro mais resiliente e vibrante para os jovens da Amazônia.

Ao visitar as comunidades, não apenas descobre talentos excepcionais, mas também cria oportunidades para mentorias e intercâmbios culturais. O Instituto C&A expressa entusiasmo por realizar essa iniciativa única em Manaus. A parceria reflete o compromisso mútuo de ambas as partes com o desenvolvimento sustentável, a preservação cultural e a promoção da diversidade na região. Junto com o Instituto C&A, estão moldando um futuro onde os talentos da Amazônia não apenas brilham em seus próprios campos, mas também são agentes de mudança positiva em suas comunidades. À medida que o projeto acontece, fica claro que essa parceria entre a iniciativa privada e organizações comprometidas pode ter um impacto transformador na região.

Sobre o projeto do Instituto C&A:

A oportunidade “Quero ser Modelo. E Agora” em Manaus é exclusiva para pessoas indígenas, com idade a partir de 16 anos, que sonham em ter uma carreira de modelo comercial ou de passarela e residam em Manaus ou região. As pessoas selecionadas terão uma experiência imersiva com especialistas da C&A Brasil, modelos profissionais indígenas e estilistas, além de receber uma série de benefícios para fortalecer sua trajetória para a carreira de modelo. Quem for selecionado precisa ter disponibilidade de participação em atividades presenciais que acontecem entre 31 de janeiro e 01 de fevereiro.

O Instituto Amazônic Trend é responsável pelo processo de inscrição e também pelos benefícios para as pessoas indígenas selecionadas.

Manaus Fashion Day: Como parte do Intercâmbio, o Instituto C&A promoverá um evento cultural aberto e gratuito em Manaus no Centro Cultural dos Povos da Amazônia no dia 1 de fevereiro, a partir das 18h30.

O projeto será composto por uma feira de artesanatos e roupas de marcas autorais manauaras, além de um desfile de encerramento com as 30 modelos indígenas, indicadas e selecionadas por meio do projeto regional recém-lançado, o “Quero Ser Modelo, e agora?”, do qual fazem parte.

