Shopping de Manaus recebe campanha de doação de sangue; veja como participar

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra começou, nesta semana, uma campanha para identificação e cadastro de doadores de sangue. A medida é uma preparação para o Dia D da campanha, no próximo dia 30 de janeiro, com a presença do Vampirão, a unidade móvel da campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Nesta fase, uma equipe de mobilização está no shopping fazendo orientações pelo mall e buscando realizar o cadastro de interessados em fazer doação. O sangue coletado nesse período é considerado primordial para abastecer as unidades de saúde durante o período de carnaval, quando a demanda é elevada em virtude dos acidentes comuns neste período.

A campanha já integra o calendário de ações sociais do Shopping Ponta Negra, que busca incentivar a cultura de doação entre colaboradores e clientes, oferecendo um espaço importante para o assunto ser apresentado à sociedade amazonense.

A gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca a importância da doação para o atendimento nas unidades de saúde.

“Doar sangue é uma ação muito importante para salvar vidas. Esse sangue é processado pelo Hemoam e abastece as unidades de saúde, atendendo cirurgias e transfusões para pessoas que estão doentes, além das vítimas de acidentes. Então, é muito importante participar”, disse.

O Dia D de doação ocorrerá no dia 30 de janeiro, das 13h às 17h. O ônibus estará posicionado no estacionamento externo L1.

Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador de sangue basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal.

Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

*Com informações da assessoria

