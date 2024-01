Shopping inaugura Parque do Mundo Bita, para diversão nas férias em Manaus

Para animar o período de férias, o Amazonas Shopping preparou uma programação superespecial para as crianças. O centro de compras inaugura nesta quinta-feira (18), o Parque de Diversões do Mundo Bita, uma atração repleta de atividades para as famílias. A programação inclui, ainda, encontro com personagens nos finais de semana.

O parque vai funcionar até o dia 03 de março, na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central, sempre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que o Mundo Bita é um sucesso da internet que ganhou crianças e adultos. “Por isso, o shopping trouxe para as férias o parque, que é um local com vários brinquedos e espaços instagramáveis. Tenho certeza de que todos vão se divertir”, afirma.

Entre as atrações do Parque do Mundo Bita, está a roda gigante de 9 metros de altura, toda decorada com os personagens da animação. Também tem balão giratório, aviãozinho, cama elástica, escorregador, cama de gato, jogo da memória, além de mesas de atividades para os pequenos soltarem a criatividade com desenhos e pinturas.

Os ingressos custam R$ 40,00 por 40 minutos (unitário) e R$ 1 por minuto excedido. Acompanhantes pagam R$30,00. Crianças com Necessidades Especiais tem desconto de 50%, com acompanhante obrigatório.

Encontro

O Amazonas Shopping também promove Meet and Greet (Encontro) com o personagem Bita nos finais de semana. Neste sábado (20) e domingo (21) terá encontro por ordem de chegada em quatro horários (15h às 15h30/ 16h às 16h30/ 17h às 17h30 e 18h às 18h30).

Os próximos encontros com o personagem acontecem nos dias 27 e 28 de janeiro, 03,04, 10,11,17,18,24 e 25 de fevereiro e 02 e 03 de março.

Sobre o Mundo Bita

Em 2010, o designer recifense Chaps Melo criou um personagem gordinho, com bigode laranja e cartola para ilustrar o quarto da filha que estava para nascer. O que ele não sabia é que, oito anos mais tarde, a criação se tornaria protagonista de um desenho animado de sucesso. Com 1 bilhão de visualizações no Youtube e mais de 10 produtos licenciados no país, o Mundo Bita já é sucesso em nível internacional.

