‘Wish: O poder dos desejos’ é o filme escolhido do CineMaterna desta terça-feira (23) em Manaus

Manaus (AM) – Mães e pais com bebês de até 18 meses podem assistir a filmes de graça pelo CineMaterna, no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O cartaz da edição de janeiro do projeto é a animação “Wish: O poder dos desejos”.

Em 2024, a meta do projeto é contemplar 2.400 mamães, papais e bebês com a possibilidade de assistir aos lançamentos do cinema de forma gratuita.

“O CineMaterna transforma a sala num espaço aconchegante para que os pais possam viver a experiência de assistir ao filme com o filho ao lado, e podendo atendê-lo, dar a assistência que o bebê precisa. É uma experiência única de compartilhar e construir memórias. Vale muito a pena”, destacou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Dos estúdios Walt Disney, “Wish: O Poder dos Desejos” é uma comédia musical animada que leva o público para o reino mágico de Rosas. Lá, Asha, uma moça perspicaz, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável – o governante de Rosas, Rei Magnífico.

Criado há 15 anos com o objetivo de beneficiar mamães, papais e bebês, o CineMaterna é realizado na capital amazonense pelo Shopping Ponta Negra e garantirá dez ingressos gratuitos, nesta semana. Serão contempladas com as cortesias as primeiras mamães e bebês que chegarem à sessão cinematográfica de 14 horas desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site https://www.cinematerna.org.br/.

Pelas regras do CineMaterna, as sessões inclusivas são direcionadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. O objetivo é oferecer entretenimento para este segmento de público, mas em ambiente especialmente montado para os bebês.

As salas têm redução do volume do som durante a sessão; as temperaturas do ar condicionado são mais suaves; a iluminação fica mais leve; e os pais contam com trocadores dentro da sala de cinema, além de estacionamento para carrinho de bebê com voluntárias para dar apoio. Ao final das sessões também há um bate-papo com os presentes.

O projeto é realizado uma vez por mês e os filmes da sessão são escolhidos através de voto popular no site https://www.cinematerna.org.br/.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Shopping de Manaus recebe campanha de doação de sangue; veja como participar

Shopping de Manaus promove campanha solidária para arrecadação de material escolar

Shopping promove evento de K-pop em Manaus