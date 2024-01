Fabio Porchat desembarca em Manaus com o espetáculo ‘Histórias do Porchat’

Manaus (AM) – Um dos mais importantes nomes do humor nacional, Fabio Porchat se apresenta dia 14 de junho, na Studio 5, em Manaus, com o stand-up “Histórias do Porchat”, trazendo consigo pelo terceiro ano consecutivo, um repertório de narrativas que arrancam risadas incontroláveis da plateia pelo Brasil e pelo mundo. O espetáculo já visitou 19 cidades brasileiras, 6 países ao redor do mundo e em 2024 não será diferente.

“Não há nada mais gratificante para um ator do que conseguir fazer sua peça por todo o país. O Brasil é um país tão grande, com tantas possibilidades, tantas cidades diferentes e é maravilhoso ter um público diferente a cada lugar”, comemora Porchat. “Fora as comidas deliciosas em cada um desses lugares; às vezes eu acho que fico mais feliz de comer todas essas comidas, sabia?”, finaliza.

O que esperar:

Ao longo de suas inúmeras viagens, Fabio acumulou experiências únicas, desde encontros com gorilas em safáris africanos até situações hilárias como uma massagem quase erótica na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal. Essas vivências se transformam em combustível para uma apresentação cheia de humor e descontração.

Números impressionantes:

Público Geral: Foram 276 sessões realizadas e mais de 220 mil pessoas iimpactadas.

Cidades brasileiras: O espetáculo percorreu uma extensa lista de cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e outras tantas, levando alegria por todo o país.

Países: Além do sucesso no Brasil, “Histórias do Porchat” conquistou plateias internacionais em países como Angola, Espanha, França, Irlanda, Portugal e Suíça;

Alívio em tempos difíceis:

Em um período marcado por desafios e incertezas, Fabio Porchat propõe uma fuga divertida e relaxante. A ideia do espetáculo é oferecer ao público momentos de leveza, aliviando a pressão dos últimos anos de pandemia através de risadas contagiantes. Afinal, rir é sempre um ótimo remédio.

Para quem busca uma experiência única e um espetáculo que transcende fronteiras culturais, “Histórias do Porchat” é a escolha perfeita. Prepare-se para uma noite de entretenimento inigualável, repleta de histórias que ficarão gravadas na memória e nas risadas compartilhadas.

Sobre Fábio Porchat:

Fabio Porchat é um dos comediantes mais queridos do Brasil, reconhecido por seu talento versátil no teatro, TV, cinema e internet. Fabio é hoje um dos maiores nomes do cenário brasileiro e uma referência na cultura de nosso país. O público terá um grande espetáculo e a certeza de que sairá mais leve e feliz do teatro.

Com “Histórias do Porchat”, ele continua a encantar plateias ao redor do mundo com seu humor autêntico e histórias cativantes.

Ficha Técnica

Texto, direção e atuação: Fabio Porchat

Cenógrafo: José Dias

Iluminador: Aurélio de Simoni

Figurinista: Roberta Tozato

Produção: Léo Grado

Realização: Sayd Produções

