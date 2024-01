2ª edição do ‘Meu Bloquinho’ ocorre no dia 11 de fevereiro em Manaus

Evento será realizado na quadra poliesportiva do Sesc Balneário, com programação voltada para a família

Manaus (AM) – O ‘Meu Bloquinho’ retorna no dia 11 de fevereiro, das 16h às 21h, na quadra poliesportiva do Sesc Balneário. A programação promete levar diversão às famílias participantes com trio elétrico, música ao vivo, oficina de máscaras, concurso de fantasias, entre outras atividades.

Os ingressos já estão disponíveis nas Centrais de Relacionamento do Sesc, situadas no Centro, rua Henrique Martins; Alvorada, av. Constantinopla; e Cidade Nova, rua Visconde de Itanhaém, 8h às 17h.

Para trabalhadores do comércio e seus dependentes, o ingresso custa R$15, e para o público geral, R$20. Já os ingressos vendidos no dia do evento terão o valor de R$25. Além disso, haverá venda de mesas para oferecer um maior conforto às famílias e terá gratuidade para crianças de até 3 anos.

Concurso de fantasias

As fantasias são elementos característicos do carnaval que promovem mais alegria e estimulam a criatividade. Pensando nisso, o Sesc vai realizar o concurso de fantasias com premiação em troféus e dinheiro. Os participantes poderão se inscrever no dia do evento e competir nas categorias: luxo, criatividade e família.

O vencedor do primeiro lugar da categoria luxo, além do troféu, recebe R$1.500, o segundo, R$1 mil, e o terceiro, R$500. Já nas categorias criatividade e família, os primeiros lugares levarão para casa troféus e prêmios em dinheiro de R$700, R$500 e R$300.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, cresce a procura por passagens aéreas para curtir o Carnaval

Mocidade de Aparecida realiza vendas de fantasias para o Carnaval 2024

No mês do Carnaval, Teatro Amazonas abre as cortinas para a passagem da malandragem