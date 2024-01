Apontada como mãe do filho de Neymar já participou de reality e namorou cantor; saiba mais

A modelo Amanda Kimberlly, que espera um filho do jogador Neymar já namorou o cantor Koba da banda Restart além de já ter participado do reality show, Are You The One?, da MTV em 2017. A modelo já se envolveu com alguns herdeiros e empresários do ramo do futebol onde teria conhecido Neymar.

Segundo fontes da jornalista Fábia Oliveira, o jogador se encantou por Kim na época do programa e desde então vinham mantendo contato.

Kim e Koba namoraram na adolescência quando Restart surgiu em 2008.

A modelo teve um romance com parente do ex-presidente do Brasil, José Sarney, após deixa-lo emendou um affair com um empresário. O que se sabe é que Kim está com 4 meses de gestação e que a criança fará um teste de DNA assim que anscer para sabermos se Neymar JR é o pai.

Com 189 mil seguidores, esteve fechado ao longo dos últimos meses e foi reativado na manhã desta segunda-feira (22). No total, Kim possui 12 publicações em formato carrossel. A maioria das fotos mostram imagens de natureza, atualmente a modelo possui cerca de 276 mil seguidores nas redes.

Leia mais

Saiba quem é a mãe do 3º filho de Neymar

Equipe de Neymar rompe silêncio sobre terceiro filho do jogador

Pai de Neymar envia R$ 800 mil para ajudar na defesa de Daniel Alves, afirma site