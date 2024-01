Foragido é preso ao ser baleado e dar entrada em hospital de Manaus

Um foragido da justiça de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na terça-feira (23), no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a equipe recebeu informações de que um foragido da Justiça havia dado entrada no Hospital João Lucio com ferimentos causados por disparo de arma de fogo. Em diligências no local, os policiais militares constataram junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que o homem possuía mandado de prisão em aberto por roubo.

O homem foi preso e informado que será custodiado pela Polícia Militar até o fim de seu tratamento. Após receber alta, ele será encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

