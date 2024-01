Desfiles das escolas, Carnaboi e Carnaval do Povão em Manaus com datas confirmadas

Manaus (AM) – O Carnaval na Floresta, promovido pelo Governo do Estado, traz um conjunto de ações que celebram a festa mais popular do Brasil no mês de fevereiro. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, responsável por coordenar o evento, atua em parceria com as áreas de segurança, saúde, transporte e social em uma programação que se estende pelas ruas da cidade, centro de convenções e municípios.

Neste ano, o calendário momesco inicia mais cedo e abre com os desfiles das escolas de samba, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o Sambódromo. O público irá prestigiar grandes espetáculos nos dias 1º e 2 de fevereiro, a partir das 21 horas, quando desfilam as escolas dos grupos de acesso B e A, respectivamente, e no dia 3 de fevereiro, é a vez do grupo especial, de acordo com a ordem a seguir:

1ª – Unidos do Alvorada – 20h às 21h10

2ª – Andanças de Ciganos – 21h20 às 22h30

3ª – Vila da Barra – 22h40 às 23h50

4ª – Reino Unido da Liberdade – 00h às 01h10

5ª – Mocidade Independente de Aparecida – 01h20 às 02h30

6ª – Grande Família – 02h40 às 03h50

7ª – Vitória Régia – 04h às 05h10

8ª – Dragões do Império – 05h20 às 06h30

Foto: Secretaria de Cultura e Economia Criativa / Divulgação

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz, os desfiles no Sambódromo representam a manifestação do sentimento de quem vive o Carnaval.

“São espetáculos levados para a avenida que foram pensados e produzidos envolvendo as comunidades, fazedores de cultura e toda a cadeia produtiva do Carnaval. Os desfiles trazem a fusão do ritmo popular com a criatividade e a cultura brasileira, gerando milhares de postos de trabalho e aquecendo a nossa economia”, destaca o secretário.

Ainda no Sambódromo, no dia 5 de fevereiro, será a apuração das notas das escolas de samba: 10h do acesso A e B e, 14h, do grupo especial.

Foto: Secretaria de Cultura e Economia Criativa / Divulgação

Guarda-chuva de ações

Dando continuidade à programação do Carnaval na Floresta 2024, o Carnaboi e os esquentas da festa que abre a temporada bovina, acontecem no Centro de Convenções Studio 5, no Distrito Industrial, com entrada gratuita. Portanto, os esquentas do Carnaboi acontecem de 5 a 7 de fevereiro, na plenária do Studio 5, das 19h às 23h30. E a festa propriamente dita, o Carnaboi 2024, será nos dias 9 e 10 de fevereiro, das 19h às 2h30, no pavilhão do centro de convenções.

As ruas da cidade e os municípios também se vestem de folia. Por meio de edital, 51 blocos de Carnaval de pequeno, médio e grande porte, na capital e interior, foram contemplados com o apoio cultural do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Contribuindo com a descentralização das ações carnavalescas, pelo segundo ano consecutivo, a zona Norte de Manaus recebe o Carnaval do Povão, no Parque Mindu Norte, no Novo Aleixo. Do dia 9 a 11, se apresentam na alameda Alphaville, as escolas do grupo experimental do Carnaval de Manaus.

A programação completa poderá ser acessada no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), onde serão feitas as atualizações semanais, bem como um roteiro dos blocos de carnaval de rua e as atrações musicais dos eventos citados.

Foto: Secretaria de Cultura e Economia Criativa / Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Taylor Swift é vítima de falsos nudes criados por Inteligência Artificial

Fãs de churrasco, brasileiros acompanham tendência pelas carnes maturadas a seco

Renda na aposentadoria: Especialista explica alternativa e benefícios da previdência privada