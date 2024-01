Fãs de churrasco, brasileiros acompanham tendência pelas carnes maturadas a seco

Manaus (AM) — Que brasileiro é fã de churrasco, já é uma verdade incontestável. Não é uma simples comida, é uma experiência que, quase sempre, inclui encontro com amigos, música e bebidas, uma verdadeira festa. Churrasqueiro que se preza, leva o assunto a sério, desde a escolha dos utensílios, os métodos que vai utilizar e, principalmente, a seleção das carnes.

A gourmetização do churrasco também está levando o brasileiro a buscar inovações na hora de fazer essa escolha. As carnes maturadas têm a preferência de uma boa parcela dos churrasqueiros e, destaca-se, nos últimos anos, a expansão das maturadas a seco, a Dry Aged.

Essa técnica de maturação não é nova e é praticada em países que têm cultura de churrasco e preparo de carnes, como os Estados Unidos, Austrália e Argentina. Nos últimos anos, a exigência da clientela brasileira por mais qualidade e sabores específicos colocou a Dry Aged como tendência de consumo de alimentos in natura.

“O processo de Dry Aged valoriza o sabor e a textura da carne, tornando-a mais macia, concentrando o sabor de uma forma amanteigada, além de equilibrar o percentual de gordura. Quanto mais tempo a carne passar pelo processo, ela ganha também um sabor amendoado”, explica Fabiana Cavalcante, coordenadora de Marketing do Pátio Gourmet, rede que oferece um exclusivo e diferenciado serviço de Dry Aged.

“A Dry Aged pode ser preparada para consumo da forma que pessoa preferir: na frigideira, grelhada na churrasqueira, tudo depende do corte escolhido”, conta Fabiana Cavalcante.

Para entender melhor, esse processo de maturação passa pela exposição da carne à temperatura controlada, com ventilação constante e umidade acompanhada, provocando a desidratação do produto e aumentando a concentração do sabor do alimento. Com isso, forma-se uma capa preta e seca por fora e, por dentro, a peça se mantém fresca e viva.

O Pátio Gourmet trabalha com carnes da 1953, marca que tem em seu portfólio cortes nobres de bois de raças campeãs, como o angus. Para levar para casa essa carne exclusiva, o cliente compra o seu corte favorito, escolhe o período de maturação, que varia de 30 a 90 dias, e a equipe do supermercado faz o resto.

A Dry Aged pode ser encomendada na unidade do Pátio Gourmet, da avenida Láctea, conjunto Morada do Sol.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Renda na aposentadoria: Especialista explica alternativa e benefícios da previdência privada

Vendas de supermercados têm alta de 3% em 2023