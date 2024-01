Defesa de Lucas Picolé afirma que influenciador denunciou perfil falso antes de prisão

Manaus (AM) – A defesa do influenciador João Lucas da Silva Alves, conhecido como “Lucas Picolé”, de 24 anos, que foi preso novamente na quarta-feira (24) por suspeita de operar um esquema criminoso de rifas ilegais nas redes sociais, se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com o advogado Vilson Benayon, o delegado Cícero Túlio foi informado, na terça-feira (23), um dia antes da prisão, sobre um grupo que divulgava o “jogo do tigrinho” em nome de Lucas.

Conforme a defesa, o grupo intitulado “Menino de Ouro”, com 258 integrantes, colocou falas falsas de Lucas Picolé fomentando o jogo do tigrinho. “Tem um perfil falso no Instagram, com quase 50 mil pessoas, passamos todas essas informações para o delegado um dia antes da prisão do meu cliente”, afirmou Vilson Benayon.

Sorteio

Vilson Benayon afirmou que o sorteio gratuito de moto não estava proibido, apenas a realização de sorteio através dos jogos de azar.

“Era um sorteio gratuito, para aumentar o número de seguidores de uma marca patrocinadora, não tem a ver com rifa. Ninguém obteve lucro de forma indevida sem autorização do Ministério da Fazenda.”, explicou o advogado criminalista.

O mandado de prisão de Lucas Picolé foi referente ao descumprimento de medidas cautelares que garantiam a liberdade para Picolé, até a audiência da Operação Dracma, marcada para o dia 1 de março. Vilson Benayon solicitou a revogação da prisão preventiva do influenciador.

