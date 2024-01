Cabeamento estruturado melhora o desempenho de rede empresarial em Manaus

Manaus (AM) — Empresas de todos os tamanhos necessitam de uma ótima conexão de dados, pois até mesmo para emissão de uma simples nota fiscal, não é preciso que se tenha somente uma boa internet, e sim, uma estrutura padrão de redes de informática.

Eis que surge, a importância do cabeamento estruturado para que além de se empenhar, ter novas tecnologias e pesquisar pelas tendências do mercado, empresas também devem se atentar para a organização de sua infraestrutura de redes. Nos últimos anos, o uso de aplicativos, carteiras eletrônicas, de e-commerces, redes sociais e sites cresceu entre os consumidores e população em geral, independentemente dessa expansão, o fator qualidade nesses cuidados em relação ao assunto é primordial.

De acordo com dados da International Data Corporation (IDC) analisados pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) o Brasil atualmente mantém 1,65% dos investimentos em tecnologia ao nível global, e 36% dos investimentos em toda a América Latina (contra 40% na pesquisa anterior).

Considerando o total de investimentos globais em tecnologia da informação (software, hardware e serviços) durante o ano de 2022 — que foi de US$ 3,11 trilhões, contra US$ 2,79 trilhões —, o Brasil caiu duas posições, figurando agora em décimo-segundo lugar neste ranking de investimentos, com US$ 45,2 bilhões aplicados e lidera na América Latina, cujo total de investimentos alcançou US$ 124 bilhões (contra US$ 115 bilhões em 2021).

Segundo Rafael Amorim, diretor comercial do Grupo Pará Cabos, empresa que atua no segmento há 25 anos no Amazonas, o cabeamento estruturado é uma maneira de organizar e padronizar os cabos em uma empresa para melhorar a produtividade e o desempenho.

“O funcionamento facilita a organização de informação de dados (internet), voz (telefonia) e imagem (streaming, câmeras de CFTV), garantindo uma melhor comunicação e eficiência na rede e, por tabela, a construção de um ambiente digital seguro e com rapidez de resposta”, explica o empresário.

Rafael também aponta a importância do desenvolvimento de vários projetos e soluções adequadas para cada empresa.

“A importância de empresas e profissionais aptos para atender essa demanda de mercado é uma realidade dos dias atuais. A falta de gestão e preparo na hora de lidar com redes e hardwares pode causar muita dor de cabeça no decorrer do crescimento de uma empresa, sendo importante investir em soluções de cabeamento estruturado bem como projetos voltados para tecnologia”, aponta o diretor que já atendeu em parceria com outros integradores, empresas como: Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Sidia, Moto Honda da Amazônia, entre outros.

Programa Green IT

Atenta às práticas de redução da poluição e de incentivo à reciclagem que colaboram para a mitigação dos impactos ambientais e contribuem para o gerenciamento socialmente responsável das empresas, o grupo Pará Cabos participa em parceria com a Furukawa Electric fabricante japonesa de produtos e acessórios voltados para o segmento, o programa Green IT.

O programa reciclou somente em 2023 aproximadamente 05 toneladas de cabos de rede ultrapassados e em desuso.

“É um programa que agrega muito a nossa empresa, pois garante o descarte correto dos materiais de cabeamento utilizados. E uma forma de nos colocar de forma atuante e cumprir nosso papel de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) diante dos 5 p’s da agenda 2030 da ONU”, avalia o empresário.

