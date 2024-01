Dupla é presa por tráfico de drogas em Presidente Figueiredo, interior no Amazonas

Presidente Figueiredo (AM) – Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por tráfico de drogas, no Centro do município de Presidente Figueiredo (distante 108 quilômetros de Manaus). A dupla foi flagrada comercializando entorpecentes em uma praça.

Os policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram informados, pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que na praça da Cultura, na avenida Sucupira, havia duas pessoas comercializando entorpecentes, conforme era observado pelas câmeras de monitoramento.

A equipe policial foi ao local apontado nas imagens e abordou a dupla. Durante buscas, foram encontradas 29 trouxinhas de oxi e R$ 269 em espécie em um buraco no muro da praça.

Os homens receberam voz de prisão e foram encaminhados a 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Trio é preso por tráfico de drogas no bairro Redenção, em Manaus

Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus

Casal investigado por tráfico de drogas no Amapá é preso em Manaus