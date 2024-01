BBB 24: enquete aponta quem deve permanecer no reality

Isabelle Nogueira, Juninho, Alane Dias e Lucas Luigi estão na disputa por quem fica no sexto paredão do BBB 24. Em enquete no site da Uol a manauara aparece em primeiro lugar como a favorita do público para permanecer na casa.

A pesquisa aponta o vendedor como o possível eliminado fica entre Luigi e Juninho com 11,56% e 15,57% respectivamente. Já a dançarina manauara Isabelle mantém o favoritismo com 46,82% seguida pela paraense Alane com 26,06%.

Esse é o último paredão em que o público vota para ficar. A torcida vai escolher seu favorito e votar para que ele permaneça na casa. A partir da próxima semana a votação para o tradicional onde o eliminado da semana é o mais votado pelo público para deixar o reality. Lembrando que o voto único por CPF e o voto da torcida seguem o padrão.

Isabelle e Alane nortistas estão com uma torcida significativa nas redes sociais o que mostra a força de cada uma de maneira diferente porém igualmente potente já que Alane soma com a torcida do quarto fada e seus amigos no jogo e Isabelle a união dos bois Garantido e Caprichoso mais o potenciais fã de Davi.

Para escolher seu favorito neste paredão clique aqui para votar.

*Com informações do site UOL

Leia mais

BBB 24: Isabelle rompe com Davi e diz que quer jogar sozinha

VÍDEO: Isabelle passa mal no BBB 24 e é levada para atendimento no confessionário

Após desistir do BBB 24, Vanessa Lopes está em tratamento psiquiátrico, afirma boletim médico