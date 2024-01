BBB 24: Isabelle rompe com Davi e diz que quer jogar sozinha

Isabelle e Davi conversaram, na tarde deste domingo (28), na casa mais vigiada do Brasil. A amazonense declarou que não se vê como aliada de Davi e se sente controlada pelo brother. Ela pontuou que não quer mais jogar com o baiano.

Na noite de sábado (27), os dois se desentenderam após a sister ficar incomodada depois que Alane confirmou que o brother cogitou dar a imunidade do Anjo para ela.

“Eu percebo que eu e você somos muito incompatíveis nessa percepção, principalmente de questões de jogo. As vezes que a gente já falou sobre isso é muito incompatível. Para que não haja um atrito como aconteceu ontem, desnecessário, inclusive antes da festa, que quase estragou a festa, eu realmente prefiro ficar unilateral. Se essa distância acontecer de forma natural, que você não considere isso uma coisa ruim ou que eu estou chateada com você. Se nesse tempo você precisar conversar sobre outra coisa, você pode contar comigo. Sobre jogo, sempre pensei muito nisso, e eu não mudo de opinião, eu quero muito seguir sozinha”, afirmou a cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Eu não posso seguir a sua forma de jogar. Você falou, ontem, uma coisa que ficou na minha cabeça. ‘Eu te quero no meu pódio, eu em primeiro lugar e você em segundo’. Eu não quero estar no seu pódio em segundo lugar, eu quero estar no meu em primeiro. Eu não vim para ficar no pódio de ninguém em segundo lugar”, completou a sister.

