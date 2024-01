Pix automático e pagamentos no WhatsApp são tendências para 2024, indicam especialistas

As transações bancárias de rápida execução, em poucos cliques, têm dominado o mercado financeiro. Conforme dados recentes do levantamento ISG Provider Lens™ Digital Banking Services 2023, a transformação digital do setor bancário resultou na redução de custos de transação e na facilitação da migração de clientes entre instituições.

Nesta toada, para 2024, três principais formas de pagamento devem ganhar mais tração: Pix automático, Pagamentos no WhatsApp e Tap on phone – tecnologia que transforma um smartphone em um hub de pagamento, como uma maquininha de cartão. A avaliação é dos especialistas Ricardo Marson, superintendente executivo de produtos, e Daniel Tafelli, superintendente executivo de produtos Digitais da Getnet Brasil, empresa de tecnologia para soluções de pagamento do grupo global PagoNxt, do Santander.

“O Pix Automático, previsto para outubro deste ano, tende a ampliar ainda mais o alcance de pagamentos digitais em modelos de assinaturas e pagamentos recorrentes, tais como escolas, academias. O Pix seguirá crescendo em 2024”, prevê Ricardo Marson.

Daniel Tafelli, por sua vez, explica que a funcionalidade de pagamentos de pessoas para lojistas (P2M) no WhatsApp, lançada oficialmente em abril de 2023, tende a ser mais utilizada em 2024.

“Este ano prevemos um aumento considerável de pagamentos no WhatsApp, visto que tanto as empresas quanto os consumidores finais vêm se habituando cada vez mais ao modelo.”

Outro meio de pagamento que terá maior projeção é o Tap on phone. “Como temos um uso assíduo do WhatsApp no Brasil, o ambiente digital permeia o dia a dia do consumidor. Neste cenário, a solução Tap on phone deve ganhar maior escala este ano e em 2025. Nos preocupamos muito com as práticas de segurança do formato e também com a curva de educação dos nossos clientes com o modelo”, finaliza Daniel.

Mais sobre os meios de pagamento:

PIX automático

Prevista para 28 de outubro de 2024, a ferramenta poderá ser usada em serviços públicos (água, luz, telefone e contas domésticas), assinatura de serviços (internet, streaming, portal de notícias), mensalidades (escola, condomínio, plano de saúde) e serviços financeiros (parcelamento de seguro, empréstimo, consórcio).

WhatsApp

Desde abril de 2023, o Banco Central aprovou pagamentos de pessoas para lojistas com cartões de crédito, débito e pré-pago pelo aplicativo. Antes, era possível apenas pagamentos entre pessoas físicas. Hoje, por meio da interação entre empresas e consumidores dentro do app, é possível executar o pagamento.

Tap on phone

A tecnologia permite ao lojista transformar o seu smartphone em um canal de pagamento por aproximação, seja pelo celular do cliente ou pelo próprio celular dele.

Sobre a Getnet Brasil

A Getnet é uma empresa de tecnologia para soluções de pagamentos e faz parte da PagoNxt, hub global de meios de pagamentos do grupo Santander. Com mais de 20 anos de atuação, a Getnet Brasil é a terceira maior adquirente do País e oferece um completo ecossistema de soluções para empreendedores, desde pequenas e médias empresas até grandes companhias.

Em 2023, a companhia foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW), como a segunda melhor empresa do setor financeiro para se trabalhar no Brasil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Micro e pequenas empresas podem aderir ao Simples Nacional até quarta

Posso ficar sem voo? Entenda como recuperação judicial da GOL pode afetar consumidores