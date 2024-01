Wilson Lima inaugura Escola Pública de Trânsito, primeira do Brasil com programa para menores

Com inscrições já abertas nesta terça-feira (30), a escola vai oferecer cursos, ações e projetos educativos e de formação do Detran-AM, incluindo capacitação, especialização e atualização de servidores

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (30), o espaço físico da Escola Pública de Trânsito (Eptran). O Amazonas é o primeiro estado brasileiro a implementar a Eptran com um programa voltado para crianças e adolescentes, o CNH na Escola. Criada em 2021, a unidade de formação coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) funciona no posto da instituição localizado no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo o governador do Amazonas, o novo espaço passa a ficar à disposição para oferta de formações e parcerias ligadas ao trânsito, oportunizando, principalmente, uma melhor educação para o trânsito, a fim de reduzir cada vez mais acidentes graves e fatais. O CNH na Escola surge conforme preconiza a recente mudança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“A gente está entregando hoje mais uma estrutura importante para o trânsito, com dois objetivos: de educar para reduzir o número de acidentes, o número de óbitos no trânsito; e, segundo, para a geração de emprego e renda para dar oportunidade para as pessoas, sobretudo aquelas de baixa renda”, destacou o governador Wilson Lima.

A unidade possui, aproximadamente, 1.250 metros quadrados e capacidade para até 600 alunos em três turnos, contando com quatro salas de aula e uma sala de prova de Legislação de Trânsito, além de estúdio de gravação para ampliar o alcance da instituição para o interior do estado, um auditório com capacidade para 100 pessoas (podendo ser dividido em dois) e uma biblioteca com simulador de trânsito. Os candidatos interessados devem procurar, de forma presencial, a secretaria da Escola Pública de Trânsito do Amazonas.

“Eu queria elogiar essa iniciativa do Governo do Estado e do Detran do Amazonas. É realmente uma iniciativa pioneira e ela vai ao encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões. A gente vai fazer visitas em todo o Brasil, em todo o país, e aqui o exemplo do Amazonas, com essa iniciativa da Escola Pública de Trânsito, que vai ao encontro de tudo que a gente precisa”, avaliou o gestor da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Adrualdo Catão.

Serviços

Com inscrições já abertas nesta terça-feira (30), a escola vai oferecer cursos, ações e projetos educativos e de formação do Detran-AM, incluindo capacitação, especialização e atualização de servidores, de profissionais envolvidos no sistema de trânsito e do condutor infrator, além dos três projetos do programa “Detran Cidadão”: “CNH na Escola”, “Motociclista Legal” e “CNH Social”, que beneficiam amazonenses com a gratuidade no processo de formação de condutores e na emissão da carteira de habilitação.

Inscrições para a escola já estão abertas. Foto: Divulgação

“A escola pública tem dupla função: não apenas formar profissionais, mas transformá-los em condutores melhores no dia a dia e preparar as novas gerações, como o governador enfatizou no discurso dele. É uma determinação do Código de Trânsito e da Senatram que a gente consiga formar os condutores para o futuro”, informou o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá.

Pioneirismo

A Escola Pública de Trânsito do Amazonas foi criada em cumprimento artigo 74, §2º, do CTB, que estabelece que órgãos e entidades executivas de trânsito devem promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento do espaço nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Ainda em 2021, o Detran Amazonas assinou termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar para o projeto “CNH na Escola”.

Também já estão em tratativas a possibilidade de parcerias com outros órgãos estaduais, a exemplo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Administração (Sead) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Cursos na Eptran

Atualmente, a Eptran está com inscrições abertas para os cursos de Instrutor de Autoescola, de Diretor Geral e de Ensino de Autoescola, Atualização de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Instrutor e de Transporte Escolar, além de Direção Defensiva, Condutores Especializado de Veículo de Emergência e Condutores Especializado em Transporte de Coletivo de Passageiros.

“Fazer parte da primeira escola de trânsito daqui do Detran é uma honra. Participando desse curso, eu almejo cargos maiores na empresa que eu trabalho, futuramente também trabalhar como instrutor, poder formar novos condutores de trânsito”, disse o motorista Thiago Noronha, que participou da aula inaugural de Formação de Instrutores.

Leia mais

Wilson Lima apresenta projetos sustentáveis à embaixadora britânica em Brasília

Cai o número de acidentes de trânsito em 64,3% no início deste ano em Manaus

‘CNH Social’: Detran-AM disponibiliza nova lista de autoescolas em Manaus para os selecionados no 2º ciclo