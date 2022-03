Obras de infraestrutura avançam no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha na recuperação da rua Silvinha Araújo, antiga Jucá, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Há dois meses, o vice-prefeito e secretário da pasta, Marcos Rotta, esteve no local e assegurou os serviços de recuperação de sarjeta, recomposição de calçada e pavimentação asfáltica.

Em vistoria à obra, na desta quinta-feira (24), Rotta constatou, ainda, a necessidade de se construir uma ponte sobre o igarapé e fazer a limpeza da área.

“Vamos manter os trabalhadores no local e trazer reforço para dar celeridade na construção dessa ponte e na limpeza do igarapé. É uma demanda da população, que sofre com alagamentos constantes por conta do lixo acumulado e das chuvas recorrentes”, disse.

Para amenizar os prejuízos causados pelos alagamentos, a Seminf realizou a recuperação da drenagem superficial. Por conta própria e de forma improvisada, os moradores construíram contenções em barricadas nas residências, para minimizar a entrada de água. “É um esforço que os moradores empregaram de forma paliativa. Nossa ajuda virá para cessar o problema”, assegurou o vice-prefeito.

A demanda chegou há dois meses ao gabinete do vice-prefeito, por meio de uma solicitação de Edneia Araújo, moradora há dez anos do bairro. “Preciso de acessibilidade para os meus dois filhos cadeirantes”, disse à época.

Agora, Edneia comemora o retorno da equipe com os avanços prometidos. “Poxa, melhorou muito nosso acesso. Hoje eu consigo transitar com meus filhos pela rua, sair de casa, ir ao hospital com eles, sempre que necessário. Claro que ainda faltam alguns ajustes, mas só essa rampa que construíram já me ajudou bastante”.

No local, trabalhadores da Seminf realizam a recuperação de meio-fio e sarjeta. Uma rampa de acesso foi construída para pessoas com deficiência física. Uma escada foi reformada na via subsequente, que interliga à rua Jucá. Ficam pendentes, mas já estão em andamento, as obras de terraplanagem da rua, aplicação de massa asfáltica, a limpeza do igarapé e a construção da ponte.

“No dia 12 de janeiro firmei um compromisso com a comunidade, por intermédio da dona Edneia e sua família, de que traríamos melhorias. Já estabelecemos o fornecimento de água potável, após contato com a concessionária Águas de Manaus, e estamos viabilizando terraplanagem e asfalto para a via, conforme determinou o prefeito David Almeida”, afirma Rotta.

Asfalto no Santa Etelvina

Após anos de espera, a comunidade Jardim Raquel, do bairro Santa Etelvina, zona Norte, recebe os serviços de recuperação asfáltica na rua Jucaí, que estava intrafegável.

“Finalmente, os moradores da zona Norte da cidade podem comemorar a chegada do asfalto na porta de suas casas. Nesta gestão, o prefeito David e eu, estamos focados em melhorar o estado das ruas nos bairros mais afastados do Centro. A população precisa se deslocar com dignidade”, destaca Rotta.

As equipes da Seminf trabalham na aplicação de massa asfáltica em um quilômetro de extensão da via. No bairro, a Seminf vai recuperar outras 25 ruas.

