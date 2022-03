MP investiga falta de infraestrutura e construção de muro em Flores

O MP recebeu denúncia da construção de um muro em via pública impedindo a passagem para a Avenida Nilton Lins

Manaus (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou inquérito civil para apurar falta de infraestrutura de urbanização e uma invasão na Rua Pará – bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além da ausência de asfaltamento, drenagem de águas pluviais e calçadas, o MPAM recebeu denúncia da construção de um muro em via pública impedindo a passagem para a Avenida Nilton Lins.

“A informação foi repassada à Ouvidora do MPAM através de WhatsApp, por moradores da antiga Rua Monte Parnaso, no bairro de Flores. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf) solicitou prazo para a análise e viabilidade para implantação e execução das obras de drenagem e pavimentação no local”, afirmou o Promotor de Justiça Lauro Tavares, da 62ª Promotoria de Justiça de Urbanismo.

A Seminf informou que, devido ao inverno amazônico, a previsão para o início dos trabalhos de infraestrutura viárias está programado para maio de 2022. O MPAM solicitou a apresentação de cronograma de obras de urbanização e infraestrutura a serem realizadas no local.

