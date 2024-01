Eduardo Braga defende que asfaltamento da BR-319 é uma ‘benção’ para o Amazonas

Manaus (AM) — O compromisso para a pavimentação da BR-319 é um dos focos do senador Eduardo Braga (MDB), em ênfase as duas décadas de discussão da viabilidade da rodovia, que possui aproximadamente 918 km. A declaração foi realizada durante uma entrevista à imprensa local, na segunda-feira (29).

“É uma luta há mais de 20 anos pela BR-319, desde as secas que enfrentamos em meus governos, de 2005 e 2009, durante a pandemia de Covid, e agora mais uma vez, com a estiagem do ano passado. Não há mais dúvida que ela é essencial para o povo do Amazonas, Roraima e parte de Rondônia, e vamos cobrar do governo federal o cumprimento do prazo do Grupo de Trabalho”, afirmou.

O Grupo de Trabalho, destacado na fala de Braga, diz respeito ao um meio criado, em novembro de 2023, pelo Governo Federal para debater soluções para infraestrutura e sustentabilidade da BR-319, principais áreas em conflito. A rodovia faz a interligação interestadual, da capital amazonense a Porto Velho, em Rondônia.

Durante a primeira reunião do grupo, que ocorreu ainda em novembro, foi estabelecido o prazo de 90 dias para que a viabilidade da rodovia fosse definida. O senador disse que acompanhará o cumprimento da data limite, além de destacar a persistência na realização da obra e está positivo para que o Amazonas conquiste duas “bênçãos” este ano, a BR-319 e o novo porto da Manaus Moderna.

“Garanto que não vou desistir e vou insistir, com fiz com o gasoduto, Prosamim, Linhão de Tucuruí e todas as obras necessárias para o Amazonas”, defendeu.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), se posiciona contrária ao asfaltamento da rodovia, sem o devido licenciamento ambiental e sem levar em consideração o impacto na população e economia. Para anunciar a pré-candidatura de Marivelton Baré pela sigla à prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, Marina retornou ao Amazonas, no último final de semana.

De acordo com parlamentares do Amazonas, a ministra é a principal responsável pelos embargos a continuação da obra. O senador Plínio Valério (PSDB) afirmou em postagem nas redes sociais, na segunda-feira (29), que “a BR-319 vai sair, sim, com a ministra Marina Silva querendo ou não” e ainda declarou que a finalização da obra é o “começo da redenção”.

O ex-ministro de infraestrutura do governo federal e atual presidente estadual do Partido Liberal, Alfredo Nascimento, também criticou Marina Silva por impor exigências complexas para a pavimentação da BR-319 e ainda colocou a ministra como “inimiga do Amazonas”.

A finalização da rodovia também é de interesse do Governo do Estado. Na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, o governador Wilson Lima (União Brasil) ressaltou que BR-319 é necessária para combater a pobreza e garantir o desenvolvimento social. Além promover o avanço para o estado sair do isolamento terrestre em relação ao restante do país.

Wilson Lima também reafirmou o compromisso estadual em cumprir as condicionantes ambientais para viabilizar o projeto de pavimentação do chamado “trecho do meio” da BR-319.

“Não se pode construir uma imagem de protetor da floresta colocando nossa população de joelhos. Não é justo que o povo do estado do Amazonas continue isolado do restante do Brasil. E nós não vamos permitir que impeçam que a gente tenha contato com o restante do país por estrada”, completou.

