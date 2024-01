Isabelle ganha favoritismo após ser mais votada no 6º Paredão do BBB 24

A amazonense foi a mais votada no sexto paredão do reality

Isabelle Nogueira foi a sister mais votada pelo público para continuar no BBB 24 no sexto Paredão desta edição. O eliminado da semana foi Lucas Luigi com cerca de 7,29%.

A amazonense vinha sendo apontada como favorita neste paredão apresentando as maiores porcentagens nas enquetes. A cunhã-poranga do Boi Garantindo 61,02% na média total de votos para permanecer no jogo.

De acordo com o site do Gshow, Lucas Luigi foi eliminado com 7,29% dos votos. Juninho teve 12,14% contra 19,55% da Alane. Isabelle foi a mais votada deste paredão, com 61,02% da votação.

Em Manaus e em Parintins várias pessoas se reuniram para assistir ao paredão desta terça-feira (30), em torcida por Isabelle às comemorações após o resultado satisfatório viralizar nas redes sociais.

MANAUS

🚨 MANAUS VIBRA PELO RETORNO DA ISA-A-BELA ❤️🏹 #BBB24 pic.twitter.com/BGPqjLaGBw — PORTAL ISABELLE NOGUEIRA 🏹 (@portalisabelle) January 31, 2024

PARINTINS

PARINTINS PAROU PRA VER O PAREDÃO DA ISABELLE #bbb24 pic.twitter.com/houFK7lwHk — cris dias (@crisayonara) January 31, 2024

*Com informações do Gshow

