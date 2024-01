Mãe de Davi do BBB24 ataca namorada do filho: ‘Ambiciosa’; veja vídeo

A mãe do brother usou as redes sociais para atacar a nora

Elisângela Brito, mãe de Davi, 21 anos, participante do BBB 24, soltou o verbo contra a nora, Mani Reggo, 42 anos. A mãe do brother detonou o comportamento da esposa do filho postou em um vídeo em suas redes sociais.

A mulher afirmou que a nora é ambiciosa e usou partes da Bíblia para se justificar “O reino dividido ele não subsiste. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, o próprio Deus. Não foi essa programação familiar que Davi sonhou. Tenho certeza que ele não vai ficar feliz com essa atitude que Mani está tendo”, iniciou ela.

TRETA! A mãe de Davi rotulou a nora como ambiciosa e gananciosa, sugerindo que ela deveria ser submissa a Davi, citando a Bíblia. #BBB24pic.twitter.com/scVlaJaJrK — ACERVO (@AcervoCharts) January 30, 2024

A mãe de Davi continuou ao dizer que Mani tinha que ser submissa. “A mulher tem que ser submissa. Estou aqui em rede social, não para difamar ela, para que vocês massacrem ela. Eu disse a ela: ‘O que Deus tem para nós ninguém toma’. Ela não precisa ter ambição porque ninguém da nossa família está tendo ambição, estamos esperando no Senhor. Por que ela está com essa ambição? A que isso vai levar ela? Ela tem que esperar em Deus”, desabafou a matriarca da família Brito.

Confinado na casa do BBB24, Davi confessou para Fernanda que nunca gostou de se relacionar com mulheres mais novas e contou um pouco da relação com seu enteado que três ano mais velho que ele.

Davi: O filho dela [Mani] mora com a avó, tem 24 anos.

Fernanda: “Mais velho que você, ele te respeita?



Davi: “Claro, ele não é maluco eu sou padrasto dele.”



DAVI É RESENHA D+ KKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/OZrRzdOpva — Big Brother Brasil 24 Notícias (@bbb24newsx) January 30, 2024

*Com informações site Terra

