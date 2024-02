Construtora oferece novos empreendimentos aos clientes que aderiram ao ‘Amazonas Meu Lar’

Amazonas Meu Lar atuará em parceria com o programa de benefícios do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida

Manaus (AM) – A MRV, maior construtora da América Latina, disponibilizou três novos empreendimentos em Manaus para o programa do Governo Estadual, Amazonas Meu Lar. Agora, pessoas que moravam de aluguel ou sonham em comprar o primeiro imóvel têm à sua disposição os empreendimentos Vista dos Lírios, Vista das Oliveiras e Vista da Alvorada. O Amazonas Meu Lar atuará em parceria com o programa de benefícios do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida.

É destinado a dois públicos: o primeiro é formado por pessoas com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640 e o segundo para os que têm renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 até R$ 4.400.

“Vemos nesse programa uma oportunidade real de dar às famílias que querem um apartamento próprio a chance de adquirir um imóvel de qualidade, novo, muito bem localizado e desmistificando que pessoas com essa renda não podem ter a casa própria ou, se conseguem, é em zonas remotas e até mesmo fora da cidade”, explicou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes.

Vista dos Lírios

Localizado próximo ao Parque Mosaico, o empreendimento conta com apartamentos de dois quartos, condomínio fechado com piscina, quadra gramada, segurança e está localizado próximo a supermercados, academias, escolas e muito mais.

Vista das Oliveiras

O empreendimento também está localizado no Parque Mosaico, no Planalto. Os apartamentos contam com dois quartos com lazer completo e opção de varanda ou área privativa.

Vista da Alvorada

No Bairro da Paz, o empreendimento conta apartamentos de 2 quartos e opção de varanda. O condomínio tem piscina, playground, churrasqueira, gazebo, redário, dentre outras opções de lazer e segurança.

Personalização

Todos os clientes que comprarem um empreendimento MRV, contam com um diferencial a mais. Trata-se da opção de serviços como o Kit Acabamentos e a plataforma Mundo da Casa, o marketplace da MRV.

Convocação

O Governo do Estado convocou, a partir da última sexta-feira (26/01), 6 mil pré-cadastrados no Programa Amazonas Meu Lar, para a correção de inconsistências nos dados informados. O prazo para a atualização cadastral será de 26 a 31 de janeiro. Todos os convocados irão receber mensagem, por e-mail, WhatsApp e pelo aplicativo SASI, informando sobre a necessidade de atualização dos dados cadastrais e orientando sobre como proceder.

Sobre MRV

Com mais de quatro décadas de mercado, a MRV acumula um histórico robusto de inovações para proporcionar experiências diferenciadas para seus clientes, se posicionando na vanguarda da indústria nacional. Seu processo de transformação digital vem consolidando a companhia na chamada indústria 4.0. Com foco principal no cliente, todo o investimento em inovação tem como finalidade proporcionar uma experiência diferenciada para esse público que conta com uma base de mais de 500 mil famílias.

A MRV é profunda conhecedora de seus consumidores, seus hábitos de consumo e saúde financeira destas milhares de pessoas. Com foco na evolução constante de seus processos, a MRV foi a primeira empresa de seu setor a desenvolver e colocar em funcionamento uma plataforma de vendas, que possibilita seus clientes realizarem todo o processo de compra de um imóvel digitalmente. Acesse e conheça mais sobre a MRV: www.mrv.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

BNB abre inscrições para concurso com salário de R$ 3,7 mil nesta sexta

Petrobras reduz preço do gás natural em 2%

Butantan deve pedir registro de nova vacina contra a dengue até julho