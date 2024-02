Jogo de Vasco e Audax tem alteração de horário em Manaus; confira

Mudança positiva para a torcida do Gigante da Colina. O jogo entre Vasco da Gama e Audax, que acontece na próxima quinta-feira (8) mudou de horário, passando das 18h45 para as 20h15 (de Manaus). O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca e o clima entre os torcedores é de expectativa para ver de perto os jogadores do clube com a história mais bonita do Brasil.

Segundo os organizadores locais da partida, mais de 20 mil bilhetes já foram vendidos. Os camarotes fechados para 20 pessoas já estão esgotados, restando apenas vagas no Camarote Meu Caldeirão, arquibancada (setor único) e cadeiras VIP.

Clássico dos Milhões

Na última quarta-feira, o Vasco sofreu sua primeira derrota no Campeonato Carioca: 2 a 0 diante do Nova Iguaçu, em Uberlândia, pela quinta rodada. Visando o clássico de domingo, contra o Flamengo, o time poupou os titulares. O auxiliar Emiliano Díaz avaliou o desempenho, disse que foi um jogo para se esquecer e projetou a próxima rodada.

“Um dia que saiu tudo ruim. Pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. Venho aqui botar a cara, mas é um jogo que deu tudo errado. A análise é que deu tudo errado. Temos que continuar trabalhando, melhorando, porque estamos nesse processo”, disse Emiliano, que projetou o jogo contra o arquirrival:

“Clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todo jogo que estamos jogando. Vamos jogar com tudo o que a gente tem. Estamos em preparação. Ano passado chegamos à semifinal do Carioca e terminamos o ano brigando contra o rebaixamento. Temos um plano e não vamos sair dele, aconteça o que aconteça. Queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado, não nos preparar bem para o Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos com o que planejamos”, afirmou o auxiliar de Ramon Diaz.

Ingresso

Os preços variam de R$ 150 a R $600.

Arquibancada setor único e cadeira vip.

Onde comprar

Site: www.ingressosa.com

Lojas Gigante da Colina Manaus

Sumaúma Shopping

Avenida Djalma Batista

Camarote Meu Caldeirão com Varandão do Samba

Atrações: Andrezinho do Molejo e Sambarreira, além de open bar (whisky, vodka, gin, cerveja, água e refrigerante), buffet Le Lieu, copo oficial do Vasco da Gama e cadeiras no centro do gramado e acesso diferenciado pelo portão D da Arena da Amazônia.

Onde comprar: Lojas Sapatinho de Luxo dos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma

Informações sobre esse setor específico pelo (92) 98523-6432.

Informações gerais sobre ingressos: (92) 98484-1515

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Vasco faz campanha contra trabalho escravo durante jogo pelo Campeonato Carioca

Ingressos para Vasco e Audax, na Arena da Amazônia já estão disponíveis