Vai curtir o Carnaval? Especialista dá dicas de cuidados com o smartphone

Manaus (AM) — As bandas e blocos de Carnaval já estão ocorrendo em Manaus. Se você vai curtir a folia, é bom tomar alguns cuidados, principalmente com o aparelho celular. Nesse período, há um aumento considerável de casos de furtos de aparelhos, em festas com grandes aglomerações.

Para ajudar os foliões, o especialista em Tecnologia da Info Store, Erickson Inomata, dá algumas dicas. A primeira orientação é não sair de casa sem antes ativar uma senha de bloqueio do aparelho, seja por números, biometria ou autenticação facial. Outro ponto é configurar o celular para a tela ficar o menor tempo possível desbloqueada, se não estiver usando.

Segundo Erickson Inomata, é importante também anotar o número do IMEI do smartphone e guardá-lo em local seguro. Com o código, é possível bloquear o aparelho na operadora, além de ser importante para o registro do Boletim de Ocorrência, em caso de furto. Para saber o número do IMEI, Erickson diz que basta digitar no teclado de ligação o código *#06# que irá aparecer na tela.

Outra dica é fazer backup de fotos e vídeos, porque em caso de furto a pessoa não fica sem os seus arquivos. Ativar a geolocalização do aparelho também é bastante útil.

“Caso aconteça algo, essa ferramenta facilita a busca pelo celular, para bloqueá-lo”, explica.

Erickson Inomata recomenda, ainda, que as pessoas habilitem nos aplicativos de banco e mensagem a autenticação de duas etapas. Isso vai dificultar o acesso indevido.

“Se possível, antes de ir para a festa, desabilite o pagamento por aproximação. Apesar de ser muito útil, em caso de acesso ao smartphone por terceiros, essa ferramenta pode gerar dor de cabeça, com pagamentos de compra,s feitas por outras pessoas”, frisa.

De acordo com Erickson, outras ações simples podem ajudar a evitar transtornos, como não pegar o celular no meio da multidão, porque o empurra-empurra é o momento em que os ladrões aproveitam para agir. Andar com o celular no bolso de trás da roupa. Se for fazer fotos e vídeos, a dica é procurar um local mais tranquilo, longe da multidão.

Erickson reforça, ainda, a importância de ter um seguro para o aparelho. “As situações inesperadas, como furto e perda, podem acontecer, infelizmente. Para esses casos, o seguro é uma excelente opção”, disse.

A Info Store oferece o serviço de seguro aos clientes no momento da compra dos aparelhos. O consumidor pode decidir se quer contratar ou não. Dessa forma, o usuário pode acionar o seguro em determinadas situações, como roubo e quebra acidental, e, se for o caso, receber um equipamento novo ou consertado.

