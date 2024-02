Rodriguinho do BBB 24 diz que mulher sua não pode abraçar outro homem: ‘Toma boxe’

Em conversa com no quarto do líder nesta sexta-feira (2), com os colegas de confinamento, o cantor Rodriguinho afirmou que se a mulher dele abraçasse algum homem na sua frente já estava no boxe.

A frase foi dita enquanto os brothers conversavam sobre a festa e o cantor afirmou que falando que não existe relação entre Deniziane e Matteus, pois a sister abraçou o cantor Xanddy e se fosse sua mulher isso não teria acontecido.

“Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já tava no boxe. Não existe isso.”

Rodriguinho falando que não existe relação entre Matteus e Denizianne só porque ela abraçou o Xanddy.



“Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já tava no boxe. Não existe isso.”#BBB24



pic.twitter.com/lcgVArOvDl — Dantas (@Dantinhas) February 2, 2024

Giovanna Pitel ainda ponderou a fala do pagodeiro afirmando que Deniziane era fã do cantor de axé e que estava emocionada com o momento, justificando as ações da sister por estar vivendo aquele momento de emoção pela primeira vez.

VEJA MOMENTO DO ABRAÇO

“É MUITA EMOÇÃO!!”



Anny abraçou o Xanddy…



E Xanddy não sabia o q fazer!! Haha #BBB24 pic.twitter.com/MylXCPJDEI — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) February 1, 2024

