Oficina Infantil de Adereços de Carnaval faz parte da programação de Shopping em Manaus

Manaus (AM) – Na próxima semana, a folia carnavalesca promete tomar conta do Millennium Shopping. A programação inclui uma Oficina de Adereços, que vai ocorrer a partir de sexta-feira (9) e segue até o dia 13, das 15h às 19h, voltada para as crianças se divertirem nesta época do ano. Além disso, o centro de compras também planejou um Baile da Terceira Idade, que vai acontecer no sábado (10), a partir das 17h. As atrações são gratuitas e abertas ao público.

“Pensamos em uma programação que vai encantar a todas as idades, com direito a samba, marchinhas e ritmos contagiantes. A proposta é fazer todos se entregarem à energia contagiante da folia de Carnaval”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Voltada para as crianças de 2 a 12 anos, a Oficina de Adereços vai acontecer em frente à praça de alimentação. Confecção de máscaras, sombrinha de frevo e pintura de rosto estão entre as atividades que prometem criar memórias felizes para os pequenos foliões.

Já o Baile da Terceira Idade vai contar com uma pista de dança e as tradicionais músicas de Carnaval, resgatando os velhos tempos, com muita nostalgia. Quem vai comandar o som será a cantora Fátima Silva e Natinho da banda Muriru.

Horário de funcionamento

Para que os consumidores possam aproveitar melhor as opções de compra e entretenimento, o Millennium Shopping informa que vai adotar um horário especial na semana de Carnaval. Na segunda-feira (12), funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Já na terça-feira (13), dia da folia, a praça de alimentação vai operar das 12h às 20h, e as lojas e quiosques, das 14h às 20h. E, na quarta-feira de cinzas (14), a praça e lojas do Millennium seguirão das 12h às 21h. Nos três dias, as salas de cinema da rede Cinépolis funcionarão normalmente, a partir das 13h30.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Meu Bloquinho’ ocorre no dia 11 de fevereiro em Manaus

Curso de madarim será oferecido em Manaus

Carnaval com Visão: Proteja os Olhos da Conjuntivite Tóxica