Curso de madarim será oferecido em Manaus

Cursos que serão oferecidos vêm por intermédio do trabalho no Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam)

Manaus (AM) – Um acordo assinado, nesta sexta-feira (2), vai promover a língua e a cultura chinesa com cursos regulares presenciais de mandarim e atividades culturais em Manaus. A assinatura de cooperação entre o Estado, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Ibrachina e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) foi realizada no auditório Belarmino Lins, da Aleam.

“Brasil e China são os maiores parceiros comerciais e os países têm que interagir cada vez mais. A Zona Franca de Manaus compra preponderantemente seus componentes da China e as exportações brasileiras do agronegócio vão para China, inclusive, pelos rios da Amazônia e do Amazonas. Então, intensificar esta parceria é de total relevância e é isso que fizemos aqui”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa.

O governo do Amazonas, por meio da Sedecti, também formalizou um termo de adesão ao Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam), coordenado pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), que visa impulsionar a paradiplomacia no nosso estado, fortalecer a competitividade internacional, promover a integração com entidades públicas em todas as esferas, além de integrar entidades privadas e acadêmicas. Segundo o Serafim, os cursos que serão oferecidos vêm por intermédio do trabalho no núcleo.

“A Sedecti se compromete em colaborar com as iniciativas e ações do Nuriam, buscando promover o desenvolvimento do Estado do Amazonas e fortalecer sua competitividade internacional. Nós reconhecemos a importância de estabelecer parcerias estratégicas, fomentar o comércio, os investimentos e o intercâmbio de conhecimentos, favorecendo a ampliação das oportunidades comerciais e tecnológicas para o Estado do Amazonas”, finalizou Corrêa.

