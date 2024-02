BBB 24: brothers alertam Isabelle que ela está sendo alvo pela amizade com Davi

Isabelle teve uma conversa com Fernanda, Giovanna e Marcus Vinicius e os brothers revelaram que a cunhã foi uma das mais votadas pela casa nesse paredão por ser amiga de Davi.

“Pelo o que está todo mundo comentando, estão votando em você por conta do Davi”, afirmou Fernanda a líder da semana, já a pipoca Giovanna, do pé quebrado disse: “Você só tomou [votos] porque tá junto com ele [Davi]”.

Antes da formação do sétimo paredão Fernanda já tinha alertado Isabelle sobre a pressão que a casa estava fazendo em cima da cunhã para que ela se voltasse contra Davi e que ela deveria ficar esperta já que ela se mostrou amiga do baiano independente do jogo e dos posicionamento do brother dentro do reality.

O paraense Marcus Vinicius alertou Isabella sobre sua parceria com o baiano ser vista com maus olhos pelo restante da casa e que isso está prejudicando o jogo dela já que a amazonense não concorda co tudo o que o Davi faz.

Marcus falou pra Isabelle falar amanhã no Sincerão que ela não toma as dores do Davi e que ela diverge dele, mas não vai largar de mão. Isabelle concordou. #BBB24 pic.twitter.com/784RoU1FXl — Dantas (@Dantinhas) February 5, 2024

Momento em que Giovanna e Isabelle estão conversando sobre os votos que a amazonense levou neste paredão.

Isabelle foi confirmar com Giovanna se a Yasmin realmente votou nela por causa do Davi #BBB24



https://t.co/nAvWYIF1l0 — Dantas (@Dantinhas) February 5, 2024

Davi, Isabelle e Michel discutiram a relação após a formação do paredão neste domingo (04), pois o voto dos dois afetou Isabelle diretamente neste paredão.

Inicialmente ninguém concordou em votar em Wanessa dispersando uma combinação de votos entre o grupo fazendo Michel votar em Isabelle e Davi desperdiçar um voto em Michel quando todos poderiam ter votado em Wanessa para que a líder desempatasse à da amazonense o que não aconteceu.

Esse desencontro nos votos colocou a amazonense no paredão pela segunda semana seguida.

O sétimo paredão é entre Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho o voto é para eliminar. Quem você quer fora do jogo? Clique aqui e vote.

