PF prende colombiano no AM que tentava levar drogas em mala para Portugal

Um colombiano foi preso com 1,7 quilo de cocaína em um fundo falso de uma mala, no porto de Tabatinga, no interior do Amazonas. A ação da Polícia Federal foi realizada na sexta-feira (2).

Segundo a PF, o colombiano, que tentava embarcar de Tabatinga para Manaus, teve sua bagagem revistada por policiais federais, que suspeitaram que havia algo no forro da mala. No momento do desmonte da bagagem foram encontrados diversos tabletes de cloridrato de cocaína envolto em um plástico preto.

O suspeito confessou que recebeu a mala na cidade de Bogotá e que a levaria para Lisboa, Portugal.

O envolvido foi levado para a delegacia, onde foi formalizado o flagrante e encaminhado para a Justiça Federal, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Leia mais

PF prende casal que planejava estuprar a própria filha de 1 ano