Vanessa Lopes do BBB24 é liberada por psiquiatra e pode retomar atividades sociais

Após ser submetida a tratamento psiquiátrico, a ex-BBB Vanessa Lopes já está liberada pela equipe médica para retomar as atividades sociais, conforme novo boletim publicado nesta segunda-feira, 5, e divulgado pelo pai da influenciadora, Alisson Ramalho, nos Stories de seu perfil no Instagram.

De acordo com a nota, a tiktoker permanece em tratamento psiquiátrico, mas tem evoluído de forma animadora.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, diz o boletim.

Também através do comunicado, os médicos pedem o apoio do público.

“Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado”, finaliza o Dr. Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra que assina o documento.

Vanessa foi submetida a tratamento logo após deixar a casa do BBB24 (TV Globo). A saída dela do reality se deu por vontade da participante, ao apertar o botão da desistência, no dia 19 de janeiro, após 11 dias de confinamento. No reality ela vinha apresentando sinais de que a saúde mental não estaria bem.

