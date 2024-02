Região Norte tem maior queda no PIB do terceiro trimestre de 2023, segundo 4intelligence

Desempenho do setor de serviços suavizou a queda do PIB

O Norte foi a região que apresentou a maior queda no terceiro trimestre de 2023, com 1,9%, o maior entre as regiões do país, ficando à frente apenas do Nordeste. Os dados estão no Relatório Regional sobre o Produto Interno Bruto (PIB), realizado pela 4intelligence, que desenvolve soluções que apoiam a tomada de decisão por meio da análise de dados.

A baixa foi suavizada pelo desempenho do setor de serviços (1,7%). No acumulado de 12 meses, a dilatação da atividade econômica da região foi de 4,5%, ficando atrás apenas do Centro-Oeste.

Cenário é de otimismo

Diante das surpresas positivas dos dois primeiros trimestres, mesmo com o fraco desempenho do terceiro trimestre, a projeção de crescimento de 2023 (3,2%) para o PIB foi mantida. Esses números incorporaram o setor agropecuário, que manteve resiliência nesse último período, além do consumo e de um mercado de trabalho pujante.

Para 2024, o esperado é o avanço de 1,7% do PIB. A projeção mais modesta reflete, acima de tudo, expectativa de desempenho bem mais fraco do agronegócio e crescimento marginalmente menor de serviços, ainda que este, junto da indústria, deve seguir avançando em 2024.

*Com informações da assessoria

